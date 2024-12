Speler die dit seizoen bij Ajax tekende hoopt op contractverlenging: 'Anders was ik niet gekomen'

Davy Klaassen hoopt ook volgend seizoen nog bij Ajax te voetballen, zo vertelt de 31-jarige middenvelder in gesprek met Ajax Life. Het jeugdproduct van de Amsterdammers keerde in september terug bij zijn geliefde club en is erg gelukkig in de hoofdstad.

Ajax kampte in de zomer met beperkte financiële middelen en zodoende moest technisch directeur Alex Kroes creatief zijn. Hij viste onder meer in de vijver van transfervrije spelers en verleidde transfervrije en oude bekenden Bertrand Traoré en Klaassen om terug naar de club te keren.

Het bleken goede zetten van Kroes. Hoewel Klaassen niet speelgerechtigd is voor de Europa League - wegens het te laat inschrijven van de offensief ingestelde middenvelder - blijkt hij in competitieverband van grote waarde.

In veertien duels scoorde Klaassen zesmaal, waaronder het enige doelpunt in het Eredivisie-duel met Willem II en tegen PSV (3-2 winst) en FC Twente (2-2). Bovendien droeg het kind van de club al met regelmaat de aanvoerdersband.

Klaassen is dan ook erg blij om weer terug te zijn bij 'zijn' Ajax. De veelscorende middenvelder had echter ook zomaar ergens anders kunnen belanden met zijn transfervrije status afgelopen zomer.

"Ik denk dat we uiteindelijk vijf tot tien clubs hebben afgezegd", zegt hij tegen Ajax Life. "Voor ik ergens heen zou gaan, wilde ik van mijn zaakwaarnemer weten of Ajax me wilde. In dat geval had ik me voor mijn kop geslagen als ik eerder al elders had getekend."

De in Hilversum geboren voetballer wilde echter niet zomaar overal voetballen. Het gevoel dat hij bij een club krijgt, weegt voor hem zwaar. "Soms informeerden mensen, maar was er niets concreets. Ben ik een van de tien opties? Of komen ze écht voor mij?"

"Ik heb veel afgezegd, maar toen het september werd, begon ik hem te knijpen. Ik wilde niet ergens naartoe waar ik eigenlijk liever niet heen wilde." Gelukkig klopte Kroes op de deur. Klaassen mocht meetrainen en maakte daarbij een goede indruk op de training.

Zodoende werd de rechtspoot definitief ingelijfd en zette hij zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen. Wat Klaassen betreft, wordt dat later dit seizoen opengebroken en verlengd.

"Als Ajax wil, komen ze wel. Normaliter spreek je in februari naar elkaar uit wat de plannen zijn. Dan weet je waar je aan toe bent. Ik heb nu vertrouwen in het plan van de beleidsbepalers. Ik sta vol achter hun idee. Als alles hetzelfde was als twee jaar geleden, was ik niet gekomen."