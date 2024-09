Speler die deze zomer vertrok bij PSV stopt plotseling met voetbal

Yaël Gil y Muinos stopt per direct met voetbal, zo laat zijn voormalig werkgever FC Eindhoven weten via de clubwebsite. De twintigjarige verdediger speelde de afgelopen zeven seizoenen in de jeugdopleiding van PSV en tekende deze zomer nog bij de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie.

Zijn contract gaat Gil y Muinos echter niet uitdienen. “Ik ben het plezier in het het spelletje een tijd terug verloren en ik hoopte in een nieuwe omgeving dat plezier weer terug te vinden.” Dat is Gil y Muinos dus niet gelukt.

“Op dit moment kies ik voor een carrière buiten het voetbal. Ik wil iedereen bij FC Eindhoven bedanken voor de afgelopen maanden en wens de club veel succes dit seizoen”, besluit Gil y Muinos.

Ook technisch manager Marc Scheepers reageert op het besluit van Gil y Muinos. “We vinden het jammer dat Yaël deze beslissing heeft genomen. We hebben respect voor zijn keuze en hopen dat hij elders een mooie uitdaging vindt.”

Gil y Muinos is geboren in Arnhem en heeft Spaanse roots. Zijn wedstrijden speelde hij als linksback. Namens Jong PSV speelde hij vorig seizoen negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Dit seizoen begon Gil y Muinos in de eerste twee wedstrijden als basisspeler bij Eindhoven. Tijdens de gewonnen stadsderby tegen FC Den Bosch (2-0 winst) werd hij in de rust gewisseld, terwijl Maurice Verberne hem tegen Telstar (0-3 winst) zelfs na 24 minuten al naar de kant haalde.

Tijdens de afgelopen twee wedstrijden zat Gil y Muinos wel bij de wedstrijdselectie van Eindhoven, maar deed Verberne geen beroep op hem. Nu kiest de vleugelverdediger eieren voor zijn geld door zijn schoenen aan de wilgen te hangen.