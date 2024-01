Sparta dankt excellerende debutant in Sittard en komt weer naast Ajax

Sparta Rotterdam heeft de competitie hervat met een zege. De manschappen van Jeroen Rijsdijk waren met 0-2 te sterk voor de gastheren van Fortuna Sittard. De debuterende Shunsuke Mito was direct trefzeker. Sparta komt zo in gelijke punten met nummer vijf Ajax, dat later dit weekend in actie komt tegen nummer zeven Go Ahead Eagles.

Fortuna en Sparta waren de winterstop in december wisselend in gegaan. De Limburgers sloten af met een 0-2 bekerzege op FC Eindhoven, terwijl de Rotterdammers door ADO Den Haag uit hetzelfde toernooi werden geknikkerd.

Voor Rijsdijk en zijn ploeg kan de focus dus volledig op de Eredivisie. Dat geldt ook voor Mito, de kersverse winteraanwinst van Sparta.

???? Debutant Shunsuke Mito scoort al na 32 minuten voor @SpartaRotterdam! ?#forspa pic.twitter.com/MVw3VM2FjO — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2024

De Japanse middenvelder werd overgenomen van Albirex Niigata en drukte direct zijn stempel bij zijn debuut. Halverwege het eerste bedrijf stichtte hij veel gevaar voor het doel van Fortuna-goalie Luuk Koopmans, alhoewel zonder resultaat.

Daarvoor hadden beide ploegen over en weer al grote kansen gehad, maar het scorebord gaf nog altijd twee led-verlichte nullen aan. Mito bracht daar na ruim een halfuur verandering in.

Na een snelle aanval kwam de bal bij Joshua Kitolano, die de Japanner de diepte in stuurde. Mito had het gaatje al gezien en plaatste in één beweging achter Koopmans: 0-1.

Fortuna raakte daardoor niet van de wijs en zette direct de tegenaanval in. Dat leidde, mede door de uitblinkende Nick Olij, echter niet tot een tegentreffer.

Sterker nog: Sparta vergrootte de marge vlak na rust. Metinho, koud in het veld voor de volgens afspraak gewisselde Mito, kon binnentikken na voorbereidend werk van Tobias Lauritsen.

Fortuna wist daar geen antwoord meer op te verzinnen. Zelfs dé kans, een strafschop na een charge van Mike Eerdhuijzen, was niet aan de ploeg van Danny Buijs besteed. Mouhamed Belkheir trof de paal en daarom bleef het 0-2 in Limburg. Het zegevierende Sparta klimt van de zevende naar de zesde plek.

