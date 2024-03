Sparta-aanwinst moet met de billen bloot na pijnlijke vergissing op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Shunsuke Mito, die slachtoffer werd van zijn eigen goede bedoelingen.

Sparta Rotterdam en AZ speelden zondagavond na een boeiend schouwspel met 1-1 gelijk. Een fraaie kopbal van Arno Verschueren maakte de vroege openingstreffer van Yukinari Sugawara ongedaan.

Ook Sugawara's landgenoot Mito stond op het veld op Het Kasteel. De goedheid die Mito is, wilde hij de Sparta-supporters bedanken voor hun steun.

"Ik moet meer en meer groeien", schreef Mito bij een Instagram-post, waarop hij beoogde het Sparta-publiek af te beelden. Een oplettende fan van de Kasteelheren zag echter dat het uitvak op de foto stond.

Daarop dus de AZ-fans, inclusief de kaarthouders van de fanatieke Ben Side. Mito besloot zodoende zijn fout te herstellen.

Inmiddels staat er een nieuwe post online, met een foto van het juiste vak. Het bijschrijft is volledig hetzelfde gebleven.

Mocht Mito zo'n soort fout niet weer maken, kan er weleens iets moois opbloeien tussen hem en het publiek. Marciano Vink noemde de Japanner na diens debuut (waarin hij scoorde) al 'een pareltje voor Sparta'.

