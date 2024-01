Marciano Vink durft het na 45 Eredivisie-minuten al te zeggen: ‘Een pareltje’

Marciano Vink is zeer gecharmeerd van Shunsuke Mito, zo laat hij weten bij De Eretribune. De winteraanwinst van Sparta Rotterdam debuteerde zaterdag voor zijn nieuwe werkgever en was direct trefzeker. Vink had Mito een dag eerder al uitgebreid besproken bij Voetbalpraat. De analist voorspelt dat Sparta goud in handen heeft.

Vink kreeg vrijdag de vraag voorgelegd wat de meest verrassende wintertransfer in de Eredivisie was tot nu toe. Hij stipte die van Mito aan, en had het daar volgens Aletha Leidelmeijer (presentratrice De Eretribune) precies vier minuten en twintig seconden over.

Na Mito's debuut tegen Fortuna Sittard (0-2 winst), waarbij de Japanner de score opende, komt Vink op het onderwerp terug.

???? Debutant Shunsuke Mito scoort al na 32 minuten voor @SpartaRotterdam! ?#forspa pic.twitter.com/MVw3VM2FjO — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2024

"Ik vind het altijd wel knap als je met dit soort spelers op de proppen komt", aldus de analist. "Natuurlijk heb je Koki Saito en een Japanse fysiektrainer (Kohei Sagara, red.), waardoor je al een beetje een band hebt met Japanners. Alleen dan moet je hem toch wel kunnen binnenhengelen."

Mito kwam voor een onbekend bedrag over van Albirex Niigata, waarmee hij de zoveelste Japanner werd die de overstap maakte naar Europa. Vink weet inmiddels het een en ander van hem af.

"Deze jongen kan heel goed dribbelen, tweebenig, hij is gretig voor de goal, werkt goed af, heeft een hele mooie techniek en hij scoort gelijk. Ik denk dat Sparta er weer een pareltje bij heeft", luidt Vinks slotsom.

De 21-jarige Mito tekende eind december voor vierenhalf jaar bij Sparta. Hoewel de transfersom onbekend blijft, vertegenwoordigt hij volgens Transfermarkt een marktwaarde van 650.000 euro. Mito speelt het liefst op de flanken, maar kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. Bij Sparta werd hij zaterdag als rechtsbuiten geposteerd.

