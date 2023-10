Spanje pakt ondanks grote blunder Morata startbewijs voor EK 2024

Zondag, 15 oktober 2023 om 22:40 ‚ÄĘ Mart van Mourik

Spanje heeft zich geplaatst voor het EK 2024 in Duitsland. Zondagavond was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 0-1 te sterk in en tegen Noorwegen. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Gavi. Dankzij de driepunter in Groep A zijn de Spanjaarden niet meer te achterhalen voor Noorwegen, Georgi√ę en Cyprus.

De la Fuente koos ervoor om te starten met een 4-3-3-formatie. Voor doelman Unai Simón vormden Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte en Fran García het verdedigende blok.

Het middenveld werd gevormd door Gavi, Rodri en Fabi√°n Ruiz, terwijl Ferran Torres en Ansu Fati voorin de aanvoer richting √Ālvaro Morata verzorgden. Bij Noorwegen stond Erling Braut Haaland in de spits.

Spanje begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd en werd al in de openingsfase enkele keren gevaarlijk. In de twintigste speelminuut dacht Morata de openingstreffer te vinden, toen hij van dichtbij binnentikte. Hij werd teruggefloten vanwege buitenspel en het doelpunt had geteld als de spits de bal over de lijn had laten rollen zonder te toucheren.

Enkele minuten later brak Carvajal door over de rechterflank. Hij haalde uit vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar zijn schot ging rakelings naast. Op slag van het rustsignaal verzuimden onder meer Morata en Rodri hun respectievelijke kansen nog te benutten.

De treffer van Gavi in de 49ste speelminuut bleef wél staan. Een schot van Ferran leek naast te gaan, maar de bal werd in het spel gehouden door Morata. De bal belandde voor de voeten van Gavi, die van dichtbij doeltreffend uithaalde: 0-1. De videoscheidsrechter had ruim vier minuten nodig om tot het besluit te komen dat het doelpunt kon blijven staan.

Na ruim een uur spelen liet Noorwegen zich op enkele momenten gelden. Onder meer Antonio Nusa, die ruimte maakte voor het schot maar vervolgens stuitte op Simón, kwam dicht bij de gelijkmaker. Spanje gaf vervolgens weinig weg en slaagde erin de zege over de streep te trekken.