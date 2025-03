Spaanse media trekken allemaal dezelfde conclusie over Frenkie de Jong na slijtageslag tegen Benfica

Frenkie de Jong kan terugkijken op een goede wedstrijd namens FC Barcelona. De in Arkel geboren middenvelder krijgt van de Spaanse media een positieve beoordeling na de wedstrijd tegen Benfica (0-1 winst).

De Jong mocht woensdagavond weer starten bij Barça. De inmiddels 27-jarige spelverdeler droeg de aanvoerdersband en mocht uiteindelijk 79 minuten op het veld blijven staan van Hansi Flick. Elf minuten voor tijd werd hij vervangen door Marc Casadó.

Barcelona kwam woensdagavond al vroeg in het duel met tien man te staan na een overtreding van Pau Cubarsí. De jonge verdediger haalde de doorgebroken Vangelis Pavlidis neer en mocht vroegtijdig inrukken.

Luttele seconden daarvoor werd volgens de spelers van Barcelona echter een overtreding gemaakt op De Jong, die in de rug werd geduwd door Pavlidis. De scheidsrechter ging daar niet in mee en de rode kaart bleef dus staan.

Ondanks het foutje waar de rode kaart uiteindelijk toe leidde, kan De Jong rekenen op lof in de Spaanse media. De voormalig Ajacied krijgt om te beginnen een 7 van Mundo Deportivo.

“Hij speelde een zeer complete wedstrijd in Portugal en wist zich moeiteloos aan te passen nadat het team met tien man kwam te staan. Hij speelde de bal zeer intelligent rond. De beste versie van De Jong is terug”, schreef de Catalaanse krant.

Ook van Diario Sport kan de Nederlander rekenen op louter complimenten. “Hij speelde erg nauwkeurig. Hij kwam bij vlagen wat fysieke kracht te kort, maar hielp het team in de omschakeling. Ook zij geven De Jong een 7 voor zijn optreden.

De Spaanse tak van Goal is iets minder lovend, maar beoordeelt het spel van De Jong alsnog met een 6. “Hij is altijd goed aan de bal, maar had wel moeite met de agressieve druk van Benfica.”