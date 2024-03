Spaan ergert zich aan één PSV‘er: ’Je hebt niets aan hem. Prove me I‘m wrong’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Henk Spaan, die niet te spreken is over de kwaliteiten van Hirving Lozano.

PSV werd woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League na een 2-0 nederlaag op bezoek bij Borussia Dortmund. Lozano begon op de bank en kwam bij de start van de tweede helft binnen de lijnen voor Guus Til. Hoewel de Mexicaan direct gevaarlijk werd met een hard schot op de paal, kon hij journalist Spaan niet bekoren. “Aan Lozano heb je niks. Prove me I’m wrong”, schreef hij in de tweede helft op X.

Aan Lozano heb je niks. Prove me I’m wrong — Henk Spaan (@HenkSpaan9) March 13, 2024

