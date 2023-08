Southgate heeft heldere boodschap voor Henderson na transfer naar Saudi-Arabië

Zondag, 6 augustus 2023 om 12:36 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:37

De transfer van Jordan Henderson naar Saudi-Arabië heeft niet direct gevolgen voor zijn interlandcarrière. De middenvelder vreesde dat hij niet meer opgeroepen zou worden voor het Engelse nationale elftal na zijn overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq. Bondscoach Gareth Southgate heeft Henderson echter gerustgesteld.

In Britse media doet Southgate een boekje open over zijn overwegingen om Henderson wel of niet meer op te roepen. "Ik heb hem deze zomer gesproken. Hij vroeg me of zijn transfer naar Saudi-Arabië automatisch zou betekenen dat hij niet meer in aanmerking komt voor het nationale elftal", vertelt de 52-jarige Engelsman. "We zouden dom zijn als dat het geval was."

Southgate wil geen conclusies trekken voordat hij Henderson aan het werk heeft gezien in de Saudi Pro League. "Waarom zouden we iemand uitsluiten op basis van waar ze spelen? We moet kijken naar hoe iemand speelt. We hebben wel een idee van hoe de competitie in elkaar steekt, maar we kunnen geen conclusies trekken totdat we daadwerkelijk wedstrijden hebben gezien."

Eind juli maakte Liverpool bekend dat zijn aanvoerder de deur op Anfield achter zich dichttrok. De inmiddels 33-jarige Henderson was twaalf seizoenen in dienst van the Reds, die hem overnamen van Sunderland. Bij Liverpool groeide de 77-voudig international uit tot een cruciale speler en was hij 8 jaar lang aanvoerder. Met Henderson als captain won Liverpool onder meer de Premier League en de Champions League.