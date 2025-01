Solskjaer ziet Besiktas vanaf de tribune gelijkspelen ondanks rode kaart Van Drongelen

Besiktas heeft duur puntenverlies geleden in de Süper Lig. De ploeg van aanstaand trainer Ole Gunnar Solskjaer, die woensdag voor het eerst in de dug-out zit, kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Samsunspor. Rick van Drongelen kreeg na een uur rood kreeg, maar de bezoekers hielden stand: 0-0. Besiktas blijft steken op plek vijf, terwijl Samsunspor op de derde plaats een fantastisch seizoen beleeft.

Ciro Immobile was uiteraard de spits van dienst bij Besiktas. De Italiaan kwam na een kwartier dicht bij de openingstreffer, maar schoot keihard tegen de lat.

Het balbezit was voor Besiktas, maar de thuisploeg deed daar in aanvallend opzicht te weinig mee. Bovendien zorgden onder meer Arbnor Muja en Emre Kilinc voor gevaar aan de overkant, maar treffers bleven voor rust uit.

In de tweede helft werden beide ploegen gevaarlijk, voordat Van Drongelen in de 64ste minuut zijn tweede gele kaart ontving voor het onderuithalen van Immobile.

Met elf tegen tien hield Samsunspor uiteindelijk stand in Istanbul, al kwamen Rafa Silva, Ernest Muci en Immobile nog wel heel dicht bij de overwinning voor Besiktas.

Besiktas neemt het woensdag in Europa League-verband op tegen Athletic Club. Solskjaer zal dan na enkele jaren weer als trainer langs de lijn te zien zijn.