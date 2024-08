Sofyan Amrabat heeft nieuwe club en wordt na huurperiode voor 13 miljoen overgenomen

Sofyan Amrabat vervolgt zijn carrière bij Fenerbahçe, zo bevestigt Fabrizio Romano donderdagavond. De 28-jarige middenvelder maakt eerst op huurbasis de overstap van Fiorentina en de Turkse club heeft na het seizoen de verplichting om de Marokkaans international definitief over te nemen.

Fenerbahçe huurt Amrabat voor twee miljoen euro. Aan het einde van huidig seizoen maakt de defensieve middenvelder een definitieve transfer voor een bedrag van dertien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen.

In Istanboel ligt er een vierjarig contract klaar voor Amrabat, waar hij spoedig naartoe zal vliegen om de medische keuring te doorstaan en om een handtekening te zetten onder het papierwerk. De privéjet is reeds geboekt.

Het eerste voorstel van Fenerbahçe, waarin stond dat Amrabat medio 2025 voor in totaal twaalf miljoen euro overgenomen zou worden, werd van tafel geveegd. Het nieuwe bod is dus wél geaccepteerd door la Viola.

Amrabat werd het afgelopen seizoen door Fiorentina verhuurd aan Manchester United. Hij begon nog wel aardig op Old Trafford, maar werd gedurende het seizoen vaker bankzitter dan basisspeler.

De controleur kwam uiteindelijk tot 27 officiële duels in het shirt van the Red Devils. Door de vele blessures in de defensie gebruikte Erik ten Hag Amrabat ook enkele keren als linksback.

Manchester United had de optie om Amrabat na de uitleenbeurt definitief van Fiorentina over te nemen, maar besloot de koopoptie uiteindelijk niet te lichten.