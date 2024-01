Soeverein Milan wint voor het eerst in drie maanden weer eens een uitwedstrijd

AC Milan heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli was heer en meester op bezoek bij Empoli en zegevierde met 0-3. Het was de eerste uitoverwinning in de Serie A sinds 7 oktober. Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud en Chaka Traorè verzorgen de doelpuntenproductie.

Milan, dat begon met Tijjani Reijnders in de basis, verloor sinds 9 december geen duel in alle competities en trok die lijn door op bezoek bij Empoli. Na elf minuten spelen lag de bal al in het het, toen Rafael Leão doorbrak aan de linkerkant en een puntgave assist in huis had op Loftus-Cheek: 0-1.

Reijnders had in aanloop naar de openingstreffer al een goede kans gekregen om de score te openen, maar zag zijn schot vanaf de rand van de zestien rakelings langs de paal gaan.

Milan had geen kind aan Empoli en kreeg via Theo Hernández de mogelijkheid om de marge uit te breiden. De Fransman zag zijn inzet echter gekeerd worden door doelman Elia Caprille. Na een half uur spelen schreeuwden de bezoekers om een strafschop.

De handsbal van Youssef Maleh werd in eerste instantie weggewuifd door de arbiter, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal alsnog op de stip. Giroud wist zich wel raad met het buitenkansje en verdubbelde de score: 0-2.

In de beginfase van de tweede helft tekende zich hetzelfde spelbeeld af. Milan domineerde en drukte de thuisploeg ver terug op eigen helft. Een kopbal van Christian Pulisic kon nog net worden gekeerd door Caprille, terwijl Leão hoog en wild over schoot.

Empoli kwam na een uur spelen iets beter in de wedstrijd en kreeg ook kansen om de spanning terug te brengen, ware het niet dat Francesco Caputo het vizier niet op scherp had. De spits kreeg een rebound niet achter Mike Maignan na goed voorbereidend werk van Matteo Cancellieri.

Het geloof bij de thuisploeg verdween naarmate de tweede helft vorderde, waardoor Milan nog één keer kon toeslaan uit de omschakeling. Pulisic en Traorè gingen alleen op het vijandelijke doel af in de slotfase, waarna laatstgenoemde mocht afronden voor zijn eerste goal in de Serie A.

