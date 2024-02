Sneijder: ‘Zou altijd met hém starten in Oranje. Hij zou mijn vaste spits zijn’

Wesley Sneijder zou op het EK in Duitsland ‘altijd’ met Brian Brobbey starten als hij Ronald Koeman was. Dat zegt eerstgenoemde woensdagavond bij RTL 7. De 22-jarige aanvalsleider van Ajax zou ‘de vaste spits’ van Sneijder zijn in het Nederlands elftal. “Hij steekt nu in fantastische vorm”, aldus de recordinternational van Oranje.

Donyell Malen was dinsdagavond met een doelpunt belangrijk voor Borussia Dortmund in het duel met PSV (1-1) en lijkt ook weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal, ziet Sneijder. “Ze gaan een beetje opstaan in de eindfase vóór het EK, hè? Onze spitsen.”

“Kijkend naar waar we straks misschien wel zullen eindigen qua opstelling, zal het neigen naar een 5-3-2-systeem, wat in mijn optiek ook heel aanvallend kan zijn. Dan heb je ‘hogere’ zijkanten, waardoor je soms met vier man voorop komt, mocht je met twee spitsen spelen”, zegt de analist, die in ieder geval van één naam al overtuigd is.

“Ik zou altijd met Brobbey starten, dat zou mijn vaste spits zijn. Hij steekt nu in fantastische vorm. Het is ook lekker voor een speler om om Brobbey heen te bewegen”, is Sneijder lovend. “Hij houdt alles vast: er komt geen verdediger aan de bal.” De analist ziet dat ‘er zich langzaam een aantal namen aandringen’ voor de positie naast Brobbey. “Memphis Depay is er daar één van, mocht hij fit zijn.”

“Dan heb je ook Malen, Cody Gakpo en Joshua Zirkzee nog. Zirkzee is bij Bologna echt fantastisch bezig. Dat zijn dan weer té veel namen voor één positie, dus we hebben een probleem”, zegt de oud-middenvelder met een kwinkslag.

Verbeek ook lovend over Brobbey

Gertjan Verbeek is ook zeer te spreken over de huidige vorm van Brobbey, zo vertelde eerstgenoemde onlangs aan. De ex-trainer van onder meer FC Twente vindt de spits van Ajax beter dan Luuk de Jong en Santiago Gimenez.

“Brobbey maakt grote indruk op mij. Alleen al om het feit dat hij een slecht spelend Ajax bij de hand neemt. Ook toen Maurice Steijn nog trainer was in Amsterdam vond ik hem al een openbaring, zeker als je het vergelijkt met de seizoenen hiervoor. Hij heeft echt veel stappen gezet, met name ook in het fysieke aspect.”

“Onder Steijn was hij al de enige die overeind bleef en die vorm heeft hij doorgezet. Ik vind het zo ontzettend knap hoe hij wekelijks de uitblinker is bij zo’n slecht Ajax.”

