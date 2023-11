Sneijder meedogenloos voor PSV’er: ‘Moet voor straf niet spelen tegen Feyenoord’

Maandag, 27 november 2023 om 22:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:32

Wesley Sneijder noemt de overtreding van Bakayoko in de absolute slotfase tegen FC Twente van afgelopen zaterdag bij een 0-3 voorsprong ‘oerdom’. De vleugelaanvaller van PSV kroop door het oog van de naald, toen scheidsrechter Allard Lindhout naliet om hem een tweede gele kaart te geven.

Bakayoko kwam in de slotfase goed weg toen hij rond de middenlijn Ricky van Wolfswinkel aan zijn shirt trok. De Belgisch international ontsnapte aan zijn tweede gele kaart, waardoor hij er aanstaande zondag gewoon bij is in de topper tegen Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wat Lindhout deed, was dat marchanderen door Bakayoko geen tweede gele kaart te geven tegen FC Twente?, vraagt Genee bij Veronica Offside. “Het is wel opmerkelijk”, antwoordt Sneijder. “Nu is Noa Lang weer terug, dus had PSV een eventuele schorsing van Bakayoko makkelijk op kunnen vangen.”

Genee suggereert dat de VAR Lindhout mogelijk influisterde dat Bakayoko al een gele kaart had. “En dan?”, vraagt Sneijder. “Hij moet toch gewoon een tweede gele kaart trekken? Die overtreding is oerdom van Bakayoko. Als je in de 92ste minuut zo’n overtreding maakt bij een 0-3 voorsprong… Hij moet voor straf niet spelen tegen Feyenoord.”

Na afloop van het duel kreeg Peter Bosz ook de vraag voorgeschoteld of hij geschrokken was van de opzichtige overtreding van Bakayoko in de absolute slotfase. De oefenmeester reageerde bevestigend.

"Ja, natuurlijk. Stom van hem", uitte Bosz kritiek op zijn pupil. “Je kunt wel zeggen dat het lichtjes is, maar hij heeft al geel op zak. Doe dat nou dan niet, je staat 3-0 voor. Het is niet heel veel, maar dit is dom. Dat heb ik hem al verteld.”

Buiten zijn domme overtreding op Van Wolfswinkel, viel Bakayoko vooral in positieve zin op. De aanvaller was tegen Twente goed voor een doelpunt en een assist. Dit seizoen staat hij in alle competities al op vier goals, daarnaast fungeerde hij liefst twaalf keer als aangever.