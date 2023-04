Sneijder kraakt sjokkende Chelsea-aankoop: ‘Kan niet, moet aangepakt worden’

Dinsdag, 18 april 2023 om 23:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:31

Wesley Sneijder richt zijn pijlen na de uitschakeling van Chelsea in de kwartfinale van de Champions League op Enzo Fernández. Volgens de analist van RTL7 is de winteraanwinst van 121 miljoen euro enorm kwetsbaar op het moment dat zijn elftal de bal verliest. Met Fernández in de basis verloor Chelsea dinsdagavond opnieuw met 0-2 van Real Madrid, waardoor het Europese avontuur ten einde is voor de kwakkelende Londense club.

"Als je als speler voor 100 miljoen (121 miljoen, red.) bent gehaald, dan mag je toch wel verwachten dat hij in ieder geval de longen uit zijn lijf loopt, toch?", toont Sneijder zich kritisch in de richting van Fernández. De oud-middenvelder toont vervolgens met enkele beelden aan dat Fernández bij balverlies veel meer arbeid moet leveren. Zo sjokt de Argentijn terug bij een counter van Real Madrid, terwijl ploeggenoot Conor Gallagher in volle sprint is. "Dit kan niet, dit moet aangepakt worden", aldus de zeer verbaasde Sneijder.

Het bewuste moment van Conor Gallagher en Enzo Fernández.

"En dan kijk je naar zo'n jongen, wat bezit hij nou?", zet Sneijder vraagtekens bij de tussentijdse komst van Fernández naar Chelsea. "Ik vind hem ook voetballend niet top. Jij (Humberto Tan, red.) zegt net dat hij het voor Lionel Messi wél deed. Ik dacht dat hij het ook bij Chelsea zou doen, maar hij doet het niet. Ik zou zeggen: roep die jongen morgen even op het matje. Als het voetballend even niet loopt, en je kan geen goals maken. Dan moet je zorgen dat je geen goals tegen krijgt. Dan moet je gewoon de longen uit je lijf lopen, en dat doet hij niet."

Boehly

Sneijder begrijpt in dat kader wel waarom eigenaar Todd Boehly af en toe zijn gezicht laat zien in de kleedkamer van Chelsea. "Dan snap ik wel dat je als eigenaar, en je hebt zoveel geld betaald, boos bent en naar binnen loopt. Dat je op de tribune zit te kijken als eigenaar ziet dat Gallagher wél zo'n sprint trekt en je man van 100 miljoen niet. Ja, dan zou ik ook boos worden", zo besluit Sneijder.