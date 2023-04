Sneijder gaat na aarzeling alsnog los op Borst: ‘Krijgt hij stijve plasser van’

Maandag, 17 april 2023 om 22:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:06

Wesley Sneijder reageert maandag met enig venijn op de column van Hugo Borst in het Algemeen Dagblad. De columnist schonk aandacht aan de in zijn ogen te dikke Theo Janssen op de bank bij Vitesse en in dat kader schaarde hij ook Sneijder in de categorie 'gezellige, grappige dikkerds'. Sneijder voelt er eigenlijk weinig voor om met een reactie te komen, al laat hij duidelijk merken wat hij van de woorden van Borst vindt.

"Ik dacht aan Theo's generatiegenoten Van der Vaart en Sneijder", schrijft Borst in zijn wekelijkse bijdrage. "Ze neigen naar corpulentie. Misschien moet ik zeggen: ze zijn net als Theo gezellige, grappige dikkerds die vroeger verschrikkelijk goed konden voetballen. Ik wil het accent leggen op wat ze best leuk doen. Dat die mannen dus geweldige voetballers waren, en misschien nog wel, al zou ik nu niet de behoefte hebben om ze nog te zien voetballen. Gewoon omdat ik weet hoe goed ze waren, dertig kilo geleden", aldus Borst.

Reactie Sneijder

Sneijder reageert maandag in Veronica Offside op de column van Borst. "Als ik elke keer daarop moet reageren, op Hugo Borst. Daar heb ik helemaal geen zin in. Hij vind het geweldig dat hij (Wilfred Genee, red.) weer zijn naam gebruikt. Daar krijgt hij een stijve plasser van thuis. Je moet die man niet eens aanhalen. Wat heeft het voor meerwaarde dat deze man zoiets roept? En dat wij het daar nu vanavond over gaan hebben? Ik denk dat niemand daar thuis op zit te wachten. Ik reageer nog weleens op Hugo, maar leuk en prima dat hij dit soort dingen roept. Wat moet je ermee?", vraagt Sneijder zich hardop af.

Tafelgenoot Andy van der Meijder springt in de bres voor Sneijder. "Hij is gestopt met voetballen, dan mag hij toch gaan leven? Hij heeft toch altijd alles gedaan voor het Nederlandse voetbal? Dan mag hij na zijn loopbaan toch gewoon lekker gaan genieten van zijn leven?" Ook Wim Kieft geeft Sneijder een steuntje in de rug. "Een beetje aanleg om dik te worden, daar kun je toch ook niet veel aan doen toch?"