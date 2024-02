Sneijder analyseert situatie Frenkie de Jong én geeft advies: ‘Dat hóéft niet’

Wesley Sneijder laat woensdagavond zijn licht schijnen op de situatie van Frenkie de Jong bij FC Barcelona in aanloop naar het Champions League-duel met Napoli. De analist zegt bij RTL 7 dat hij een ‘opgeluchte Frenkie’ zag nadat de 26-jarige middenvelder dinsdagavond de confrontatie zocht met de Spaanse pers tijdens de persconferentie.

De Jong vindt dat de Spaanse media liegen over zijn toekomst bij de club. Na afloop van de persconferentie van dinsdagavond stond hij RTL 7 te woord en dat interview wordt woensdagavond opnieuw uitgezonden tijdens de voorbeschouwing. “Dit is na de persconferentie, dus je ziet dat het wel voor opluchting heeft gezorgd bij hem”, zegt Sneijder als hij naar het interview kijkt.

“Hij is het kwijt, heeft het eruit gegooid en is even kwaad geworden want daarom zegt hij ook: ‘Ik kan me niet zo goed meer herinneren wat ik heb gezegd.’ Dan weet je al dat er van alles is uitgevlogen. Maar goed, hij staat daar wel opgelucht en ik hoop dat we vanavond (woensdagavond, red.) een opgeluchte Frenkie zien.” Presentator Marcel Maijer vraagt zich vervolgens hardop af of de geruchten in de Spaanse media ‘misschien gestuurd zijn door het bestuur omdat ze hem kwijt willen omdat hij te veel op die begroting drukt’.

Frenkie de Jong is HE-LE-MAAL klaar met leugens in de Spaanse Media ??? 'Ik heb inmiddels voor acht verschillende clubs getekend' Om 19:55 uur beginnen we met voorbeschouwen op Napoli - Barcelona en om 21:00 uur zenden we de wedstrijd live uit op RTL 7 en Videoland! ?? pic.twitter.com/08HbjZa2XB — VTBL ? (@vtbl) February 21, 2024

“Dat zou kunnen”, reageert Sneijder. “Die spelletjes worden wel gespeeld, natuurlijk. Iedereen heeft zo wel zijn contacten bij de media. Die gaan ze dan inzetten om dit soort dingen in het leven te roepen. Misschien is dat wel door de club gebeurd, dat weten we niet”, zegt Sneijder, die vervolgens de vraag krijgt of De Jong niet weg moet bij Barça om naar een club te gaan waar hij ‘misschien beter tot zijn recht komt’.

“Misschien wel. Waar dat dan zou zijn weet ik niet, dat is moeilijk in te schatten. Frenkie is natuurlijk wel een hele aparte speler. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen, maar heeft een aparte manier van voetballen”, analyseert de recordinternational van Oranje. “Hij is meer een soort ‘brenger’, hij houdt van heel veel kappen. Soms slaat hij daarin door.” Sneijder denkt dat dat ook te maken kan hebben met de huidige kwaliteit van de Catalanen.

“Dat is nu gewoon veel minder vergeleken met het begin van zijn tijd bij Barcelona. Dan moet je al wat meer gaan lopen, want misschien zijn die ruimtes er niet tussen de linies. Dat is ook een beetje inherent aan het hele verhaal bij Barcelona”, vervolgt de oud-middenvelder. “Waar hij dan het beste tot zijn recht zou komen? Nou ja, misschien in Engeland, waar het toch allemaal even een stukje pittiger is en waar je sneller ‘een zaag’ krijgt als je te veel gaat lopen. Dan moet je al wat sneller gaan handelen. Het spel gaat ook sneller in Engeland.”

Kritiekpunt

“Ik vind het echt een hele goede speler, los van het feit dat hij soms misschien iets te veel wil”, vervolgt Sneijder. Toch heeft de analist ook ietwat kritiek op De Jong. “Ik vind dat hij niet élke keer naar die scheidsrechter moet rennen. Heb je daar weleens op gelet? Dat hóéft niet. Een speler met zoveel kwaliteiten... Voor de rest wil ik positief eindigen over Frenkie. Die jongen is er al. Hij heeft fantastische kwaliteiten. We zien nu niet de Frenkie in topvorm, dus laten we hopen dat hij alles bewaart voor het EK.”