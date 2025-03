Sneertje van Virgil van Dijk na Paris Saint-Germain - Liverpool richting woeste technisch adviseur Luís Campos gaat viraal

Luís Campos was woensdagavond witheet na Paris Saint-Germain – Liverpool (0-1). De zestigjarige technisch adviseur van les Parisiens vond dat Ibrahima Konaté een rode kaart had moeten krijgen voor een vermeende overtreding op Bradley Barcola, óf dat de bal op de stip had gemoeten. Scheidsrechter Davide Massa liet de actie van de Franse verdediger onbestraft.

Konaté gaf Barcola na 25 minuten spelen een duwtje in de rug op de rand van het zestienmetergebied. Eerstgenoemde was de laatste verdediger van Liverpool die Barcola nog om zich heen had staan. Massa vond het geen overtreding, waardoor de wedstrijd verder ging en het ook elf tegen elf bleef.

Tot overmaat van ramp voor PSG wist Liverpool in de absolute slotfase – volledig tegen de verhouding in – op voorsprong te komen via Harvey Elliot. De manschappen van Arne Slot gaven de zege in de slotfase niet meer uit handen, waardoor the Reds met een 1-0 voorsprong zullen beginnen aan de return op Anfield.

Campos was na afloop van het duel in het Parc des Princes woest, zo is te zien op beelden die donderdag rondgaan op sociale media. “Het is een rode kaart of een penalty!”, roept de technische man drie keer in de spelerstunnel. “Overal ter wereld!”

Virgil van Dijk loopt op dat moment langs en is niet onder de indruk van het geschreeuw van de Portugees. “Het is niet de Ligue 1, vriend. Het is niet de Ligue 1”, reageert de aanvoerder van Liverpool.

‘Liverpool heeft geluk’

Rio Ferdinand, analist bij TNT Sports, was van mening dat Konaté een overtreding maakte. “Liverpool heeft hier ongelooflijk veel geluk gehad. Als Barcola en Konaté naast elkaar lopen, snap ik de beslissing nog. Maar Konaté duwt hem in zijn rug, tussen zijn schouderbladen”, aldus de verdediger van weleer.