‘Smal spreekt met Nederlandse topclub over transfer maar is nog niet overtuigd’

Feyenoord houdt de ontwikkelingen rond Gijs Smal nauwlettend in de gaten, zo weet 1908.nl donderdag te melden. De 26-jarige linksback loopt komende zomer uit zijn contract bij FC Twente en kan daarom in vrijheid het gesprek aangaan met clubs over een eventuele transfer.

Volgens de berichtgeving is Feyenoord zelfs al concreet en worden er reeds voorstellen tussen de vertegenwoordigers van Smal en de club uitgewisseld. Er lijkt al een aanbod te liggen voor Smal.

Verder wordt bekendgemaakt dat Smal zelf nog overtuigd moet worden van de plannen in Rotterdam. Naast Quilindschy Hartman beschikt trainer Arne Slot namelijk ook nog over Marcos López op de linksbackpositie.

Wat Feyenoord, gezien de concurrentie, precies van plan is met Smal, is onduidelijk. Wel wordt gemeld dat de eventuele komst van Smal ‘breed gedragen’ wordt binnen Feyenoord.

Smal belandde in 2012 in de jeugdopleiding van FC Volendam. In het oranje shirt kwam de linksback tot zeventig duels, waarin hij viermaal trefzeker was en zestien assists afleverde. In de zomer van 2020 maakte Smal de transfervrije overstap naar FC Twente.

Bij de Tukkers is Smal uitgegroeid tot een vaste basiskracht. Hij mist ondanks de concurrentie van Anass Salah-Eddine geen wedstrijd, al kwam in het huidige seizoen pas tot een assist in zestien Eredivisie-wedstrijden.

