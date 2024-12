Smaakmaker van Feyenoord is gewild: ‘De belangstelling is momenteel groot’

Anis Hadj Moussa heeft zich in de kijker gespeeld bij meerdere Europese topclubs, zo beweert zijn zaakwaarnemer Mohamed Dahmane tegenover diverse Algerijnse media.

De 22-jarige vleugelflitser van Feyenoord verkeerde in de laatste maanden van 2024 in absolute bloedvorm. Na negentien officiële wedstrijden in dienst van de Rotterdamse club staat Hadj Moussa op zes doelpunten en twee assists.

Volgens het Duitse Transfermarkt is de marktwaarde van Hadj Moussa gestegen van 2 naar 12 miljoen euro. In De Kuip ligt de drievoudig international van Algerije nog tot medio 2029 vast, waardoor Feyenoord de touwtjes in handen heeft.

Hadj Moussa heeft over belangstelling in ieder geval niets te klagen. “Er zijn grote Europese teams die erg geïnteresseerd zijn in het contracteren van Anis”, aldus zaakwaarnemer Dahmane. “Ik kan hun namen niet onthullen, maar de belangstelling voor hem is momenteel groot.”

Dahmane geniet van de ontwikkeling van Hadj Moussa. “Anis heeft in het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het verbeteren van zijn fysieke en tactische kwaliteiten, met name op defensief vlak. Zijn discipline en mentale kracht hebben hem geholpen een grote stap vooruit te zetten in zijn ontwikkeling.”

“Als hij op deze manier blijft doorgaan, is het onvermijdelijk dat Anis binnenkort een grote transfer zal maken”, besluit Dahmane. Hadj Moussa werd in de afgelopen maanden gelinkt aan clubs als AC Milan, Liverpool en Tottenham Hotspur.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Feyenoord nu al wil meewerken aan een vertrek van smaakmaker Hadj Moussa, die afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro overkwam van Patro Eisden.