Smaakmaker Ómarsson geniet bij NAC: ‘Ik heb totaal geen spijt van mijn keuze’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 09:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:13

Elías Már Ómarsson werd onlangs verkozen als Beste Speler van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Door het winnen van het Bronzen Schild, is hij ook automatisch genomineerd voor een Gouden Schild: de prijs voor de beste speler, maar dan van het hele seizoen. In gesprek met Voetbalzone blikt de IJslandse spits terug op zijn eerste maanden bij NAC Breda en zijn sterke prestaties.

Door Jordi Tomasowa

Ómarsson speelde in het verleden drie seizoenen voor Excelsior. In zijn laatste seizoen voor de Kralingers maakte hij met zijn vele goals indruk waardoor hij een transfer naar Nîmes Olympique afdwong. Na anderhalf seizoen bij de Franse Ligue 2-club koos de aanvaller afgelopen winter met een overgang naar NAC voor een terugkeer naar Nederland. "Ik had het niet echt naar mijn zin in Frankrijk”, legt Ómarsson uit. “Het was een moeilijke situatie voor mijn familie. Ik wilde eigenlijk terug naar een plek dichter bij huis. Toen NAC zich voor mij melde, voelde ik meteen dat het een interessante stap was om terug te gaan naar Nederland.”

Omarsson werd onlangs verkozen als Beste Speler van de vierde periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Door zijn eerdere ervaringen bij Excelsior wist Ómarsson wat hij van NAC kon verwachten. “NAC is een grote club met geweldige fans en ze hebben een geweldig stadion”, zo klinkt het enthousiast. “Spelen in een vol stadion waar de fans uit hun dak gaan, dat miste ik wel een beetje. Ook het plan van NAC sprak me aan. Het doel is om te promoveren naar de Eredivisie en daar wil ik de club graag bij helpen. Ik zit hier nu ruim vier maanden en kan zeggen dat ik totaal geen spijt heb van mijn keuze.”

Ómarsson had enkele wedstrijden nodig om zijn draai in het elftal te vinden, maar is de laatste maanden uitstekend op dreef. Zo scoorde hij in de laatste tien wedstrijden maar liefst negen keer waarmee hij zijn team vaak aan een overwinning hielp. Vooral met Jort van der Sande lijkt de IJslander een goede klik te hebben. “Jort is een geweldige speler. Hij helpt me veel. Hij creëert veel kansen. Ik kan eigenlijk met iedereen binnen de selectie goed opschieten. Er heerst momenteel een goede sfeer in de ploeg. Het is gezellig. In de winterstop arriveerden er veel nieuwe spelers en een nieuwe coach. Ik heb het gevoel dat de sfeer hierdoor beter geworden is, het gaat echt goed.”

De aanvaller krijgt het volle vertrouwen van zijn trainer Peter Hyballa. Over de onderlinge band is Ómarsson goed te spreken. “Ik werk graag met Hyballa samen. Hij brengt veel nieuwe dingen in en laat je een andere kijk op bepaalde dingen zien. Hij heeft een duidelijk beeld van wat hij wil doen. Achter elke oefening die we op de training doen, zit een gedachte.” Hyballa is met zijn passie en toewijding een van de kleurrijkste trainers in Nederland. “Ik hou ervan als mensen gepassioneerd zijn”, laat Ómarsson weten. Iedereen is anders binnen een selectie en daar moet je gewoon mee omgaan. Dat is ook het leuke eraan.”

Omarsson was sinds zijn komst goed voor negen goals in zestien duels.

Ómarsson tekende in januari een contract voor anderhalf jaar met de optie voor nog een jaar bij NAC. Inmiddels is hij helemaal gesetteld in Breda. “Ik geniet met mijn gezin. Het is echt leuk om terug te zijn in Nederland. Het is een beetje als thuiskomen. Mijn beide kinderen zijn in Nederland geboren. Er is een derde onderweg, die zeker ook in Nederland geboren zal worden. Dus de meeste familieleden zijn straks meer Nederlands dan IJslands”, zegt hij lachend.

Mede dankzij zijn vele treffers is NAC verzekerd van deelname aan de play-offs. Vooral zijn schitterende treffer tegen Jong Ajax (2-6 verlies) was een lust voor het oog. Toch hecht Ómarsson meer waarde aan zijn eerste treffer in dienst van NAC, thuis tegen MVV, waar hij uiteindelijk goed was voor een hattrick. “Mijn doelpunt tegen Jong Ajax was natuurlijk prachtig, maar we speelden een wedstrijd om snel te vergeten. Met mijn eerste goal tegen MVV wist ik het ijs te breken. De sfeer in het Rat Verlegh Stadion was geweldig.”

Elías Már Ómarsson redt de eer van NAC met de mooiste treffer van de wedstrijd! ??#nacjaj — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2023

Ómarsson kijkt ernaar uit om weer snel in eigen huis te spelen. “Vooral als het stadion helemaal vol zit en de mensen zingen en schreeuwen. Dat maakt het spelletje mooi. Het is zo belangrijk om deze steun te krijgen want het geeft iets extra’s aan de ploeg. Het thuispubliek is een soort twaalfde man. Als je als speler op het veld staat en het hele publiek juicht, geeft dat je zoveel meer energie.” Samen met Emil Hansson (Heracles Almelo), Thomas van den Belt, Apostolos Vellios (beiden PEC Zwolle) en Dylan Vente (Roda JC) is Ómarsson genomineerd voor het Gouden Schild in de categorie Beste Speler. De spits van NAC noemt zijn nominatie ‘een grote eer’ en is blij met de erkening.

Toch behaalt hij liever successen met de ploeg. Voor NAC staan de komende weken in het teken van de play-offs. “Nu spelen we eindelijk voor iets groots. Er komen heel belangrijke wedstrijden aan. Het is heel spannend. Het geloof binnen het team is groter dan toen ik in de winter bij NAC kwam. De groep komt steeds meer naar elkaar toe. We moeten echt gefocust zijn, geloof hebben en dan kan er echt van alles gebeuren.”

Met Excelsior degradeerde Ómarsson in het seizoen 2018/19 na het spelen van de play-offs naar de Keuken Kampioen Divisie “Het verliep voor ons niet goed, maar deze ervaring kan ik nu wel meenemen. Je kon toen ook zien dat er echt van alles kan gebeuren. We hebben met NAC daardoor nu ook alle kans op promotie. Met nog een speelronde van het reguliere seizoen op het programma is het nog afwachten wie NAC in de eerste ronde van de play-offs treft. Een voorkeur heeft Ómarsson niet. “We moeten gewoon afwachten. Als je deelneemt aan de play-offs, speel je niet enkel één wedstrijd. Om te promoveren, speel je zes wedstrijden. Je moet elke wedstrijd top zijn, dus het maakt niet uit welke club we treffen in de eerste ronde. Het klinkt cliché, maar elke wedstrijd is een finale. We moeten gewoon zorgen dat we gefocust zijn.”

Stemmen op de Beste Speler en Beste Keeper van de Keuken Kampioen Divisie kan hier tot vrijdag 19 mei (20.00 uur). De trainers en aanvoerders van alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie kiezen het Beste Talent en de Beste Trainer van dit seizoen.