Slot ziet basisspeler zich twee dagen voor Klassieker afmelden voor de training

Vrijdag, 22 september 2023 om 16:03 • Lars Capiau • Laatste update: 16:15

Arne Slot heeft vrijdagmiddag vooruitgeblikt op De Klassieker. Op de persconferentie naar aanloop van dat duel ging de oefenmeester in op vragen over zijn verwachtingen van de wedstrijd Ajax en gaf hij aan dat Ayase Ueda mogelijk mee kan doen tegen de Amsterdammers. Justin Bijlow en Luka Ivanusec zijn er in ieder geval niet bij zondag, waar Gernot Trauner vrijdag de training oversloeg wegens ziekte.

Slot, die al druk bezig was geweest met het analyseren van de wedstrijd van Ajax tegen Olympique Marseille (3-3), gaf op de persconferentie aan met een positief gevoel af te reizen naar Amsterdam. Waar Slot ook de defensieve wanorde zag bij de recordkampioen, waakt de oefenmeester voor het aanvalsspel van de ploeg van Maurice Steijn.

"Voor ons is Ajax-uit een van de lastigste wedstrijden van het seizoen, maar wij gaan met veel vertrouwen daarheen omdat we al vier wedstrijden op rij gewonnen hebben. Maar ik heb ook vanochtend nog eens het aantal kansen dat Ajax heeft gehad op een rijtje gezet, dat waren er ook een aantal. Ik denk dat iedereen kan zien, ook gisteren weer, hoeveel individuele kwaliteiten Ajax op het veld heeft staan. Aan het begin van het seizoen kunnen dingen nog beter, maar als je dan toch tot zoveel kansen kan komen, zegt dat denk ik ook veel over de individuele kwaliteiten."

"Ueda is op de weg terug. Dus we gaan morgen beoordelen of hij wel of niet aan kan sluiten", reageerde Slot desgevraagd op een blessureupdate. "Trauner was vandaag ziek. Ik weet niet of ze willen dat ik dat zeg, maar bij dezen", glimlachte de oefenmeester. "Hij trainde niet mee, maar de verwachting is dat hij er zondag gewoon bij is."