Slot zet Stengs op de bank bij Feyenoord en kiest voor andere voorhoede

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Almere City is bekend. Trainer Arne Slot voert ten opzichte van de midweekse Europa League-wedstrijd tegen AS Roma enkele wijzigingen door. Er zijn basisplaatsen voor Ramiz Zerrouki en Luka Ivanusec. Calvin Stengs zit op de bank en Bart Nieuwkoop ontbreekt in de wedstrijdselectie wegens ziekte. De wedstrijd in het Yanmar Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, D√°vid Hancko en Quilindschy Hartman. Het middenveld wordt gevormd door Mats Wieffer, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki. Spits Santiago Gimenez ziet Igor Paix√£o (rechts) en Ivanusec (links) naast zich staan.

Bij Almere is het gevoel uitstekend. Na een moeizame start van het seizoen zijn de Flevolanders erin geslaagd op te klimmen naar een uiterst knappe elfde plaats. De promovendus hield dit seizoen al negen keer de nul en won de afgelopen weken van Excelsior (2-1) en PEC Zwolle (0-1), terwijl er tussendoor een punt werd gepakt tegen AZ (0-0).

"We gaan er volle bak voor", sprak doelman Nordin Bakker tegenover Omroep Flevoland. "Helemaal als je onze laatste wedstrijden hebt gezien, met wat we hebben weggegeven." Eerder dit seizoen werd er een kansloze 6-1 nederlaag geleden in De Kuip. "Er staat nu een heel ander Almere, dus ik denk dat we ploegen van dat kaliber nu beter het hoofd kunnen bieden."

Feyenoord moet de knop zien om te zetten na de pijnlijke uitschakeling tegen Roma. Afgelopen donderdag leek het derde keer scheepsrecht te worden voor de Rotterdammers, maar na strafschoppen bleken de Romeinen opnieuw te sterk. Het wordt voor Feyenoord zijn eerste duel in het Yanmar Stadion ooit.

Een zege zou de ploeg van Slot nog dichter bij een Champions League-ticket voor volgend seizoen brengen. Het als tweede geplaatste Feyenoord staat acht punten voor op FC Twente en is dan ook de grote favoriet om een entreebewijs voor met miljardenbal te veroveren. Bovendien zijn de voortekenen tegen Almere City uitstekend. Niet alleen is Feyenoord kwalitatief sterker, ook incasseerde het de afgelopen vier Eredivisie-duels geen enkel doelpunt.

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Floranus, Van Bruggen, Mbe Soh, Cathline; Ritmeester van de Kamp, Robinet, Pe√Īa; Van La Parra, Hansen

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Paix√£o, Gimenez, Ivanusec.

