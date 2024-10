Slot zet journalist spottend op zijn plek na conclusie over Liverpool: 'Was je niet in het stadion?'

Onder Arne Slot heeft Liverpool elf van de twaalf wedstrijden dit seizoen winnend afgesloten. Woensdag werd ook gewonnen van RB Leipzig in de Champions League. Desondanks klonk na afloop lichte kritiek in de perszaal van de Red Bull Arena.

Een Engelse journalist concludeert op de aansluitende persconferentie dat Liverpool tegen zowel Chelsea (2-1) als RB Leipzig (0-1) niet wist te domineren. Die conclusie zorgt voor verbazing bij Slot, die op een cynische manier reageert.

''Was je niet in het stadion?'', wil de Liverpool-manager op spottende wijze weten van de betreffende verslaggever, die benadrukt dat hij de wedstrijd heeft gezien. ''En je vond niet dat wij domineerden?'', voegt Slot daaraan toe.

''Tegen goede ploegen zijn er altijd momenten dat je onder druk komt te staan. En één van die momenten kwam uit een corner. Maar afgezien daarvan vond ik dat wij voor het grootste deel van de wedstrijd totale controle hadden'', is de Nederlandse coach complimenteus richting zijn spelers.

''En die controle hadden we in alle andere wedstrijden ook, behalve tegen Chelsea dan. Dus deze wedstrijd (tegen RB Leipzig, red.) baart mij dan ook totaal geen zorgen. Ik maakte me meer zorgen, als je dat zo kan noemen, na afloop van het duel met Chelsea'', zo benadrukt Slot nog maar eens.

Slot is blij met de progressie die Liverpool boekt. ''We hadden veel meer kansen en balbezit dan de tegenstander. En door onze opbouw ontstond er ruimte op het middenveld. Maar ik ben het ermee eens dat de laatste twintig minuten lastiger waren.''

Liverpool bereidt zich nu voor op de kraker tegen Arsenal van zondag in de Premier League. De ploeg van Slot begint met een voorsprong van vier punten aan de uitwedstrijd tegen de nummer drie in de Premier League.