Slot kiest voor Champions League-debutant op bezoek bij Celtic

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het Champions League-duel met Celtic bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen FC Volendam (3-1) een groot aantal wijzigingen door. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Justin Bijlow verdedigt het Rotterdamse doel in Glasgow en ziet, op Gernot Trauner na, de gebruikelijke namen de defensie vormen. Thomas Beelen neemt de plek in van de Oostenrijkse captain, die rust krijgt. Voor de van PEC Zwolle overgekomen verdediger is het zijn debuut op het hoogste podium. Hartman moest het duel met Volendam nog missen wegens een hoofdblessure, maar is daar inmiddels van hersteld.

Op het middenveld is Mats Wieffer de grootste afwezige. De controleur wordt gespaard door Slot, die voor Calvin Stengs opteert als nummer 10. De creatieveling wordt in zijn rug gesteund door Quinten Timber en Ramiz Zerrouki. Op de flanken krijgen Paixão en Ivanusec de kans van Slot, die in de spits kiest voor Santiago Gimenez.

In de jacht op de eerste zege in de groepsfase moet Celtic het stellen zonder de nodige sterkhouders. Reo Hatate, Cameron Carter-Vickers en Daizen Maeda moeten het duel met de Rotterdammers missen. Het trio heeft de training weer hervat, maar Feyenoord-thuis komt nog net te vroeg. "Zij zullen er niet bij zijn, maar hopelijk zijn zij in het weekend weer beschikbaar", liet manager Brendan Rodgers dinsdag optekenen op de persconferentie.

Callum McGregor, eveneens aanwezig op de persconferentie, weigerde te spreken van een wedstrijd om niets. "We moeten een niveau bereiken dat fans opwindt. Het is een drukke periode, fans komen hier na het werk naar het stadion tijdens de feestperiode, maar het gaat om ons. We moeten presteren om ze erbij te betrekken." Celtic heeft wat goed te maken, daar het afgelopen weekend met 2-1 verloor van Kilmarnock.

Celtic eindigt hoe dan ook vierde, terwijl Feyenoord al verzekerd is van de derde plaats. "Als dit de wedstrijd was geweest waarin we nog door konden gaan in de Champions League, had ik geen seconde gedacht aan het feit dat we zondag in Almelo en woensdag tegen Utrecht nog een wedstrijd spelen'', vertelde Slot op de persconferentie. Het gebrek aan spanning in de groep leidt dus tot de nodige wijzigingen in de opstelling.

''Tegelijkertijd vinden we het nog steeds een belangrijke wedstrijd om meerdere redenen. We willen ons op een goede manier in Europa laten zien. Er komen duizenden Feyenoord-supporters mee. We hebben van de laatste drie wedstrijden er twee verloren. Kortom, we willen hier heel graag een goed resultaat behalen.'' Feyenoord speelt naast de winstpremie van 2,8 miljoen euro ook voor het UEFA-coëfficiënt. Een goede ranking kan leiden tot een ticket voor het WK clubteams 2025.

Opstelling Celtic: Hart; A. Johnston, Welsh, Scales, Taylor; Tomoki, McGregor, O'Riley; M. Johnston, Palma, Kyogo.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Timber; Paixão, Gimenez, Ivanusec.

