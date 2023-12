Slot grijpt tegen PSV terug op Zerrouki en voert wijziging door voorin

Zondag, 3 december 2023

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met PSV bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om Ramiz Zerrouki in de basis op te stellen. Dat gaat ten koste van Yankuba Minteh, die op de bank begint. Luka Ivanusec vervangt Igor Paixão in de voorhoede van de thuisclub. Het duel in De Kuip begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow staat op doel bij de Rotterdammers. Ook de verdediging blijft ten opzichte van het met 1-3 verloren duel met Atlético Madrid ongewijzigd: Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld keert Zerrouki dus terug. De Algerijns international staat naast Mats Wieffer en achter nummer 10 Quinten Timber. Calvin Stengs schuift door naar de rechtsbuitenpositie, terwijl Luka Ivanusec aan de linkerkant voor dreiging moet zorgen. Santiago Gimenez staat in de punt van de aanval.

Voor Feyenoord viel afgelopen dinsdag een droom in duigen. De ploeg van Slot verloor in eigen huis, mede door twee ongelukkige eigen doelpunten, met 1-3 van Atlético. De Europa League resteert voor de ploeg na de winterstop. Tot die tijd kan de focus vol op de Eredivisie, waarin de Rotterdammers zeven punten minder hebben dan de nog foutloze koploper PSV.

"Het is een hele belangrijke week, dat is helder”, vertelde Slot vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het cruciale duel. “Hoe meer wedstrijden je wint, hoe belangrijker de weken erna ineens zijn. Nu komt er dan ook een hele belangrijke en mooie wedstrijd tegen PSV aan.”

"Het is pas speelronde veertien, maar tegelijkertijd heeft PSV een geweldige serie neergezet en ze laten zo weinig punten liggen. Dan zijn de onderlinge ontmoetingen superbelangrijk en helemaal thuis. We zullen zondag heel erg goed moeten zijn."

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Zerrouki, Timber, Wieffer; Stengs, Gimenez, Ivanusec.