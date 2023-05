Slot: ‘Dat is de enige persoon die heeft besloten dat ik nog bij Feyenoord ben’

Vrijdag, 26 mei 2023

Arne Slot heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie tekst en uitleg gegeven bij zijn beslissing om bij Feyenoord te blijven. Kort voor het persmoment werd bekend dat Feyenoord en de trainer een nieuw verbeterd contract overeen zijn gekomen tot medio 2026. Dat betekent dat Slot nog drie jaar vastligt bij de kersverse landskampioen. Slot erkent met andere clubs gesproken te hebben, maar weigert deze te noemen 'uit respect'.

Volgens Slot zijn er meerdere redenen geweest om zijn contract bij Feyenoord te verlengen. De Bergentheimer stond in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur, maar besloot de club uit Rotterdam-Zuid trouw te blijven. "We gaan in de Champions League spelen, het is hier fantastisch werken met de spelers en de staf en ik heb het privé ongelooflijk naar mijn zin", aldus de Feyenoord-trainer. "Maar ook zeker de uitdaging om voort te borduren op de afgelopen twee seizoenen."

Over de interesse van andere clubs zegt Slot: "Zes weken voor het einde van de competitie kwam Te Kloese bij mij om te zeggen dat ze graag wilden verlengen. Dat gesprek hebben we ook gehad. Ik heb toen vanaf het begin gezegd dat ik pas een keuze zou maken als we eventueel kampioen zouden worden. Dus de ruis voor de tijd kan en mag er absoluut niet zijn. In welke zin dan ook. Ik denk dat het niet verrassend is dat er interesse is voor een trainer die bij een club werkt waar ze zo succesvol zijn."

Slot erkent dat geïnteresseerde clubs zich hebben gemeld. "Je zal van mij geen namen horen, daar heb ik ook ná het seizoen gesprekken mee gevoerd. Ik heb toen voor mezelf gezegd: 'Ik wil zelf bepalen hoe ik in de markt lig en hoe ik reageer op een eventuele titel als het gaat om het aanblijven bij Feyenoord.' Ik heb daarbij allerlei zaken naast elkaar gelegd en dinsdagochtend besloten om bij Feyenoord te blijven. Dat heb ik meteen kenbaar gemaakt bij de stafleden. Mijn zaakwaarnemer heeft dat verteld aan de geïnteresseerde clubs."

Tottenham Hotspur

De berichten uit Engeland dat Slot Tottenham zou hebben misbruikt om er een beter contract uit te slepen bij Feyenoord, betreurt hij. "Het gesprek tussen mijn zaakwaarneemster en Te Kloese is begonnen met de mededeling dat ik hoe dan ook bij Feyenoord zou blijven en dat zij op geen enkele wijze het gevoel moesten hebben dat geïnteresseerde clubs gebruikt werden in de onderhandelingen op die dag. Als je mij iets nieuws wil aanbieden, doe je dat op basis van de prestaties of omdat je vindt dat ik dat verdien. Maar niet onder druk van andere clubs."

Slot komt vervolgens met een glashelder statement. "Dennis (te Kloese, red.) verdient credits voor álles wat er bij deze club gebeurt, maar de enige persoon die besloten heeft dat ik nog bij Feyenoord ben, dat ben ik zelf. Er is niet iemand anders die daar verantwoordelijk voor is. Er zijn ook geen vragen gesteld wat ik zou moeten kosten. Er is nooit iets concreets geweest waar ik een akkoord mee had. Uiteindelijk is binnen een week gelukt waar ik ontzettend blij mee ben. En een paar supporters ook wel, krijg ik de indruk."