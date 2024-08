Stevens redder seizoen Hamburger SV

19 mei 2007 , 20:45 Laatst bijgewerkt: 19 mei 2007, 20:45

Advertentie

Vijftien punten uit de eerste twintig duels. Niet eerder sinds de invoering van drie-puntensysteem lukte het een ploeg in de Bundesliga om na zo'n slechte score alsnog degradatie te voorkomen.



Huub Stevens slaagde daar wel in met Hamburger SV. De opvolger van Thomas Doll startte met een nederlaag op de twintigste speeldag bij Hertha BSC, maar bereikte vanmiddag door een ruime zege op Alemannia Aachen (4-0) de zevende plaats op de ranglijst.



Die Rothosen mogen na een dramatisch seizoen zelfs in de zomer proberen via de Intertoto de UEFA-Cup te bereiken. Stevens haalde na zijn komst de discipline aan bij Hamburger SV. De ploeg van Rafael van der Vaart, Joris Mathijsen en Nigel de Jong ging beter en beter presteren.



Stevens verbood alle euforie na uitzeges bij Werder Bremen, Schalke 04 en Bayern München. “Hij heeft een klein wonder volbracht'', stelde HSV-chef Bernd Hoffmann zaterdag dolblij. Stevens was zelf blij met de mooie seizoensafsluiting. “Ik heb van het begin gezegd dat we veertien finales moesten spelen. Die uitdaging heeft de ploeg voortreffelijk opgepakt.''



“We zijn van plaats achttien naar zeven stegen en mogen de Intertoto in. Dat is geweldig. Niemand durfde dat enkele maanden geleden te voorspellen. Iedereen binnen deze club heeft daar aan meegewerkt'', aldus de Nederlandse trainer