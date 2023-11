Slechtziende Feyenoord-fan genadeloos voor Luuk de Jong: ‘Wat een rare vraag!’

Donderdag, 30 november 2023 om 17:14 • Laatste update: 17:18

Feyenoord maakt zich klaar voor de topper van zondag tegen PSV in de Eredivisie. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters is op pad gegaan in Rotterdam om de stemming te peilen. Met het vertrouwen zit het wel goed bij de Rotterdamse fans en zij verwachten dan ook een overwinning voor Feyenoord. De clash van zondag staat ook in het teken van de strijd tussen de twee topspitsen Santiago Gimenez en Luuk de Jong. Alle reden om de fans te vragen wie zij op dit moment beter vinden.