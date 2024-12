‘Slechtste speler van de Eredivisie’ heeft fraaie transfer naar Engeland te pakken

Ruben Roosken vervolgt zijn carrière bij Huddersfield Town, zo laat Heracles Almelo weten via de officiële kanalen. De 24-jarige linksback gaat in Engeland strijden om promotie naar het Championship.

Per 1 januari is Roosken speler van Huddersfield. De vleugelverdediger heeft tot medio 2027 getekend in het Kirklees Stadium. Heracles houdt een kleine vergoeding over aan Roosken, die in Almelo beschikte over een aflopend contract.

Via de clubwebsite neemt Roosken afscheid van Heracles. “Ik kijk terug op een mooie tijd bij Heracles Almelo waar ik de kans heb gekregen mij te ontwikkelen, kon groeien en daardoor deze mooie volgende stap in mijn carrière kan zetten. Graag wil ik de club en alle supporters bedanken.”

Roosken was dit seizoen een vaste basiskracht onder trainer Erwin van de Looi. Het Algemeen Dagblad publiceerde onlangs lijstjes met de beste én slechtste spelers van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. Roosken was met een 5,33 de slechtste speler van de competitie tot dusver.

Heracles nam Roosken in de zomer van 2021 over van TOP Oss. Sindsdien speelde de Emmenaar 88 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Twaalf keer fungeerde Roosken als aangever.

Volgens Transfermarkt is Roosken 600.000 euro waard, maar het is onbekend welk bedrag Heracles gaat ontvangen voor zijn diensten. Bij zijn nieuwe club gaat de linksback spelen met rugnummer 36.

The Terriers zijn volop in de race voor promotie naar het Championship. Momenteel staat Huddersfield vierde op het derde niveau van Engeland. Met zijn transfer treedt Roosken in de voetsporen van diverse Nederlanders. Onder meer Dean Gorré, Terence Kongolo en Rajiv van La Parra speelden eerder bij Huddersfield.