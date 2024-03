Slecht nieuws voor Koeman en Oranje: Van de Ven gaat er ineens bij zitten

Micky van de Ven heeft zondagmiddag het veld vroegtijdig verlaten tijdens het duel tussen Aston Villa en Tottenham Hotspur. De verdediger van the Spurs ging ogenschijnlijk uit het niets op de grond zitten en kon niet verder spelen. Uit de herhaling bleek dat de centrumverdediger bij het blokkeren van een schot een hamstringblessure had opgelopen.

Het voorval vond plaats aan het begin van de tweede helft. In de eerste 45 minuten waren beide ploegen niet tot veel grote kansen gekomen. Het gebrek aan succesvolle aanvallen van Villa was mede te danken aan een sterk optreden van Van de Ven.

De voormalig FC Volendam-verdediger hoopte zijn goede spel in het tweede bedrijf voort te zetten, maar die kans zou hij niet krijgen. Binnen vijf minuten na de tweede aftrap van de wedstrijd moest Van de Ven het veld verlaten.

In de herhaling was vervolgens te zien hoe hij even daarvoor de kwetsuur had opgelopen. De Nederlander probeerde een schot te blokkeren, maar blesseerde zichzelf daarbij.

In de 49ste minuut werd hij daarom vervangen door Radu Dragusin. Op het moment van de wissel stond er een 0-0 tussenstand op het scorebord.

Nadat Van de Ven het veld had verlaten ging het snel. Nog geen minuut na die wissel werd de score geopend door James Maddison, die op aangeven van Pape Matar Sarr de 0-1 verzorgde. Drie minuten later was het wederom raak voor Tottenham. Ditmaal was Brennan Johnson de gevierde man, na een assist van Heung-min Son.

De blessure is een hard gelag voor Van de Ven, die door Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands eind deze maand. Met deze hamstringkwetsuur gaat de mandekker deze duels van Oranje te missen.

Het is niet voor het eerst dat Van de Ven geblesseerd raakt aan zijn hamstring. Eerder dit seizoen miste hij al tien wedstrijden door een dergelijke blessure en ook in zijn bij VfL Wolfsburg was zijn hamstring de reden voor het missen van de nodige duels.

