Slecht nieuws voor Ajax: ‘Ik ga er niet vanuit dat Steven Berghuis het redt’

Ajax-trainer John van ’t Schip houdt er geen rekening mee dat hij donderdagavond (18:45 uur) tegen Aston Villa een beroep kan doen op Steven Berghuis in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Conference League. De 32-jarige linkspoot heeft nog altijd te veel last van de binnenkant van zijn knie. Aanvoerder Steven Bergwijn is sowieso nog niet van de partij tegen de Premier League-club, waardoor Van 't Schip opnieuw zal moeten puzzelen met zijn opstelling. Voornamelijk in de voorste linie.

Woensdagmiddag stond het verplichte persmoment van Ajax op het programma in aanloop naar de wedstrijd tegen Aston Villa. Van 't Schip, die plaatsnam naast Engelsman Jordan Henderson, was direct duidelijk over de medische status van zijn sterkhouders Bergwijn en Berghuis.

Het meespelen van Bergwijn, die kampt met hamstringklachten, is uitgesloten. “Dat is sowieso niet haalbaar. Ook komende zondag (Fortuna Sittard-thuis, red.) niet. Misschien weer richting Sparta.” Bergwijn kwam voor het laatst in actie tijdens het thuisduel met PSV (1-1), een maand geleden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het lijkt er dus op dat Bergwijn ook de return in Birmingham volgende week zal missen. In Amsterdam moet Van ’t Schip het donderdag mogelijk ook doen zonder Berghuis. “Dat is een lastige blessure. Hij heeft pijn aan de binnenkant van zijn knie. Lopen gaat hartstikke goed, maar een bal trappen niet. Als de pijn sneller weggaat, kan hij spelen. Als de pijn blijft hangen, is dat nog niet mogelijk. Ik ga er niet vanuit dat hij morgen redt. Een injectie is niet de bedoeling.”

Instagram

Van ’t Schip werd tijdens de persconferentie ook gevraagd naar het bericht dat hij deze week deelde op Instagram. Na het gewonnen duel met FC Utrecht (2-0) meldde de oefenmeester zich op het social mediaplatform met een cryptische boodschap. “Niets is wat het lijkt. Eén van de grootste uitdagingen in het leven is het doorbreken van patronen. Met opgeheven hoofd durven een ander pad te kiezen.”

“Dat kan iedereen op zijn eigen manier invullen”, reageerde Van ’t Schip woensdag. “Wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat je soms beslissingen neemt die je ergens naartoe brengen en je weet nooit van tevoren hoe dat tot stand komt.”

“Maar ook dat dat niet wil zeggen dat je dan weer terug kunt komen op je principes. Ik vond het op zich wel een zin waar je een beetje over na kon gaan denken. Ik moest er zelf ook even over nadenken”, aldus Van ’t Schip.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties