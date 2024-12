Sky Sports deelt nieuw en pijnlijk detail over horrorwissel voor Joshua Zirkzee bij Manchester United

Joshua Zirkzee liep maandagavond tijdens de wedstrijd tussen Manchester United en Newcastle United (0-2) richting de spelerstunnel omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Dat pijnlijke detail brengen onder meer beIN SPORTS en Sky Sports naar buiten.

De 23-jarige Zirkzee werd maandag al na 33 minuten gewisseld door manager Rúben Amorim. De bezoekers uit het noordoosten van Engeland stonden op dat moment al met 0-2 voor en hadden diverse kansen om de score op Old Trafford uit te breiden.

Amorim besloot om Zirkzee naar de kant te halen en die keuze viel goed bij de aanhang van Manchester United. Er klonk namelijk gejuich toen de zichtbaar balende aanvaller de aftocht blies. Kobbie Mainoo was zijn vervanger, in een poging om weer grip te krijgen op de wedstrijd.

Op beelden van Viaplay was al te zien dat Zirkzee in eerste instantie richting de bank snelde om een jas aan te trekken. Vervolgens haastte hij zich richting de catacombe, om drie minuten later weer terug te keren.

Volgens de nieuwe berichtgeving is Zirkzee met tranen in zijn ogen gespot in de spelerstunnel van Old Trafford. In de 37ste minuut voegde Zirkzee zich met een fles water in zijn hand weer bij de andere reservespelers.

Ook dat fragment werd vastgelegd door Viaplay, al was het gezicht van Zirkzee niet zichtbaar. De Schiedammer verschuilde zich onder zijn capuchon. Inmiddels heeft de zesvoudig international gesproken met zijn trainer.

“Het was heel moeilijk voor mij om dat te doen, maar ik heb met Josh gesproken”, vertelde Amorim in gesprek met Sky Sports. “Het is belangrijk dat ik die boodschap overbreng. Het was in het belang van het team dat Josh eruit ging.”