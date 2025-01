Sky Sport werpt totaal andere reden op waarom Ten Hag niet aan de slag gaat bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund onderhandelt momenteel met Niko Kovac, die de woensdagochtend ontslagen hoofdtrainer Nuri Sahin moet opvolgen. Erik ten Hag leek één van de favorieten om het stokje van Sahin over te nemen, maar die aanstelling is volgens Sky Sport om één duidelijke reden niet doorgegaan: geld.

Journalist Florian Plettenberg van Sky Sport weet dat de clubleiding van Dortmund woensdag heeft vergaderd over de mogelijke opvolger van Sahin. Ten Hag leek een prominente kandidaat, wat niet los gezien kon worden van zijn recente bezoek aan het Signal Iduna Park.

Ten Hag gaat deze winter in ieder geval niet aan de slag bij de Duitse grootmacht. Dat heeft volgens Plettenberg alles met geld te maken. "Het transferpakket is momenteel te duur voor Dortmund, en hij blijft op de loonlijst van Manchester United staan."

Ten Hag werd eerder dit seizoen de laan uitgestuurd bij Manchester United. De oefenmeester won in zijn tijd op Old Trafford de EFL Cup en FA Cup, maar stelde in de Premier League en in Europa zwaar teleur.

Enkele dagen na zijn ontslag was Ten Hag alweer te zien in Nederland, waar hij aandachtig toeschouwer was bij Heracles Almelo - NAC Breda. Ook liet hij zijn gezicht meermaals zien bij wedstrijden van Borussia Dortmund, wat de geruchten over een dienstverband verder aanwakkerde.

Eerder op de dag meldde The Athletic dat Ten Hag het sowieso niet zag zitten om in het midden van het seizoen in te stappen. "Over Ten Hag is gespeculeerd, maar bronnen nabij hem geven aan dat hij geen plannen heeft om momenteel terug te keren in het voetbal."

"In plaats daarvan zal hij in de zomer zijn opties bekijken", schreef The Athletic. Volgens Plettenberg is dat dus niet de reden van het passeren van Ten Hag. Alles wijst er nu op dat Kovac de boel moet zien te redden bij de huidige nummer tien van de Bundesliga. De Kroaat is sinds zijn ontslag bij VfL Wolfsburg clubloos en wees onlangs Besiktas af.