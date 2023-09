Sjoerd Mossou hekelt de ‘schaamteloze kolder’ van protesterend Ajax

Woensdag, 27 september 2023 om 10:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:03

Dat Ajax in een officieel statement meldde 'juridische stappen' te willen nemen om De Klassieker deze woensdag niet uit te hoeven spelen, valt heel slecht bij Sjoerd Mossou. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt dat de Amsterdamse club zich na de rellen van afgelopen zondag juist nederig hoort op te stellen naar Feyenoord en de rest van de voetbalwereld.

Ajax verklaarde zich solidair met FC Volendam en wilde op woensdag alleen tegen die club uitkomen, en niet tegen Feyenoord. "Waardig en groots verliezen evenmin. Zelfs de meest verstokte Ajacieden konden niet geloven welke schaamteloze kolder er nu weer in hun club was gevaren. Een dag later werd de flater weer half ingeslikt, maar het kwaad was al geschied", schrijft Mossou in zijn bijdrage van woensdag. Volgens de verslaggever is de oplossing helemaal niet zo moeilijk, mits alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan.

"Je komt samen met de oplossing naar buiten, Ajax in dit geval nederig voorop. Je legt samen uit dat het g*dverdomme eens afgelopen moet zijn met dat supportersgezeik, en dat hier oneindig veel meer op het spel staat dan welk clubbelang dan ook", aldus Mossou, die baalt van de 'meest absurde schandalen' in Nederland. "Van de aansteker van Davy Klaassen tot de gesaboteerde wedstrijd van zondag. De mooiste clubwedstrijd van ons land wordt verwoest door idioten."

Mossou concludeert dat de topclubs in Nederland zich verdrinken 'in kinderachtig gedoe over reglementen, of in discussies over wat nu precies het meest ‘competitievervalsing’ is'. "Het is een soort impasse dat ook in coronatijd al tot beschamende taferelen leidde: als het erop aankomt telt in het Nederlandse voetbal alleen FC Eigenbelang. Juist in deze tijden is dat niet alleen heel pijnlijk en gênant, maar vooral onvoorstelbaar dom."