Sjaak Swart deelt tik uit op De Toekomst: ‘Hey, zit jij nog steeds bij Ajax?’

Maurits Hendriks staat er niet goed op bij Ajax, zo bevestigt Henk Spaan in navolging van Mike Verweij. Spaan schrijft in zijn column voor Het Parool over een opvallend onderonsje dat Ajax-icoon Sjaak Swart onlangs had met Hendriks, Chief Sports Officer bij de club.

"'Hey, werk jij hier nog steeds?', zei Sjaak Swart onlangs op de Toekomst tegen Hendriks. Dan lig je niet heel goed in de groep, hoor." Ajax leed donderdag de pijnlijkste nederlaag uit de clubhistorie, in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegen Hercules (3-2).

"De bus terug naar Amsterdam werd donderdagavond door Hendriks zachtjes de ‘losersbus’ genoemd", zegt Spaan, die daarmee verwijst naar de 'losersvlucht' die Hendriks als chef de mission organiseerde voor de Nederlandse sporters zonder medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Brazilië. Hendriks zei overigens een jaar geleden spijt te hebben van die 'losersvlucht'.

"Maurits kan niet tegen zijn verlies", gaat Spaan verder. "Toch dwingt zijn zwarte kant hem voortdurend beslissingen te nemen die winnen enorm moeilijk maken. Het is een vorm van zelfdestructie die je vaker ziet. Iemand is bang om de gracht in te fietsen, wordt onzeker en fietst de gracht in. Dat is Maurits ten voeten uit."

Hendriks speelde volgens Verweij van De Telegraaf een doorslaggevende rol bij de desastreus uitgepakte komst van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hendriks drong er bij Ajax nadrukkelijk op aan om Mislintat weg te halen bij VfB Stuttgart, nadat hij onder de indruk was geraakt van diverse lezingen van de data-Duitser. Eind september werd Mislintat alweer op non-actief gezet in Amsterdam, nadat Ajax op eigen veld volledig was weggespeeld door Feyenoord (0-4).

Vrijdag kwam Verweij in de podcast Kick-off andermaal terug op Mislintat. "Hij wordt gehaat op De Toekomst. Hij heeft de boel overruled om Sven Mislintat binnen te halen."

