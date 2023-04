Sinisterra maakt fraaie goal bij gelijkspel tegen Leicester; Villa voorbij Spurs

Dinsdag, 25 april 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:21

Luis Sinisterra heeft zich dinsdagavond laten gelden bij Leeds United. De voormalig Feyenoorder zorgde in het degradatieduel met Leicester City via een fraaie kopbal voor de 1-0, waarna hij geblesseerd uitviel en zag hoe Jamie Vardy er tien minuten voor tijd alsnog 1-1 van maakte. Door de puntendeling schieten beide ploegen weinig op in de strijd tegen degradatie. Leeds en Leicester blijven respectievelijk zestiende en zeventiende staan en wachten in spanning af wat concurrenten Everton, Nottingham Forest en Southampton doen. In Birmingham wist Aston Villa met 1-0 te winnen van Fulham, waardoor the Villans de vijfde plaats voorlopig hebben overgenomen van Tottenham Hotspur.

Bijzonderheden

Leeds kwam in eigen huis na twintig minuten op voorsprong. Een afgemeten voorzet van Jack Harrison belandde bij de tweede paal bij Sinisterra, die koelbloedig bleef en via een knappe kopbal voor de openingstreffer zorgde: 1-0. De vreugde was echter van korte duur bij de Colombiaan. Na ruim een half uur spelen moest hij wegens een blessure vervangen worden door Crysencio Summerville.

De Nederlander moest toezien hoe Leeds tien minuten voor tijd op gelijke hoogte kwam. Kelechi Iheanacho zette goed door, waarna de bal via James Maddison voor de voeten van Vardy belandde. De routinier schoof vervolgens kalm binnen: 1-1. Vardy dacht ogenblikken later voor de 1-2 te zorgen, maar hij bleek buitenspel te hebben gestaan. Aan de andere kant miste Patrick Bamford van dichtbij nog de uitgelezen mogelijkheid om de drie punten op Elland Road te houden.

???????????????? ??????????????????????????????!!! ?? Na een prachtige bal van Jack Harrison kopt Sinisterra raak en zet Leeds United op voorsprong. ?? ?? https://t.co/z6fNBF7std#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/JoDuUGrXbv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 25, 2023

Leeds United - Leicester City 1-1

20' 1-0 Luis Sinisterra (assist: Jack Harrison)

80' 1-1 Jamie Vardy (assist: James Maddison)

Aston Villa - Fulham 1-0

Aston Villa wist dat het bij een zege op Fulham voorbij zou gaan aan Tottenham Hotspur op de ranglijst. De ploeg van bleef in de laatste negen wedstrijden ongeslagen en was ook te sterk voor the Eagles. Halverwege de eerste helft zorgde Tyrone Mings voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De centrale verdediger verlengde een hoekschop van John McGinn en kroonde zich daarmee tot man van de wedstrijd. Kenny Tete begon bij de bezoekers in de basis en deed ruim een uur mee. Aston Villa heeft door de zege 54 punten, één punt meer dan Tottenham. The Spurs speelden wel een wedstrijd minder.

3?? keer scheepsrecht! Tyrone Mings zet Aston Villa uit de derde opeensvolgende corner op voorsprong. 1-0 Aston Villa. ?? Schakel in voor live Premier League-voetbal! https://t.co/I8o48XR608#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XrIZR4SPb9 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 25, 2023

Aston Villa - Crystal Palace 1-0

21' 1-0 Tyrone Mings (assist: John McGinn)