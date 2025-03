Sierd de Vos zwaar onder vuur na opmerking over oorlog in Oekraïne tijdens Benfica - Barcelona

Sierd de Vos heeft zich woensdagavond niet van zijn beste kant laten zien tijdens het duel tussen Benfica en FC Barcelona. De commentator van Ziggo Sport wordt op X aangesproken op een opmerking over de keeper van Benfica.

Barcelona kwam woensdagavond al vroeg in het duel met tien man te staan na een overtreding van Pau Cubarsí. De jonge verdediger haalde de doorgebroken Vangelis Pavlidis neer en mocht vroegtijdig inrukken.

De fans van Benfica roken kansen voor hun ploeg en moedigden de spelers aan met onder meer vuurwerk. Achter het doel van Benfica-doelman Anatoliy Trubin werden vuurpijlen afgestoken en fakkels ontbrand.

De Vos reageerde op het voorval met de Benfica-aanhang: “Veel vuurwerk nu achter het doel van Trubin. Maar hij is Oekraïens en is dus wel zwaardere knallen gewend.”

Trubin is geboren in Donetsk. Die plaats is sinds 2022 toneel van hevige gevechten tussen het Russische en het Oekraïense leger na een inval van Rusland. Het conflict in Oekraïne heeft tot dusver al tienduizenden mensenlevens geëist.

Op X vinden veel voetbalfans de opmerkingen van De Vos dan ook misplaatst. "Ontslaan, schande dit semi lollige commentaar ten koste van iets waar zoveel doden vallen”, reageerde een gebruiker.

Een ander noemt de opmerking van De Vos erg laag en is van mening dat de commentator had moeten stoppen op zijn hoogtepunt.