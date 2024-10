Shona Shukrula komt met reactie op spandoek van supporters TOP Oss

Shona Shukrula is ‘trots en dankbaar’ voor het feit dat zij vrijdagavond de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse voetbal werd. Dat zegt de 33-jarige Alkmaarse in gesprek met de NOS. Tegenover NU.nl spreekt zij ook over het spandoek dat supporters voor haar maakten.

De wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag eindigde vrijdagavond in 1-5 en Shukrula wist het duel in goede banen te leiden. De scheidsrechter heeft een bewogen week achter de rug.

Waar Shukrula vrijdagavond een geweldige primeur wist te pakken, kwam haar oma eerder deze week te overlijden. “Ze was mijn grootste supporter. Hopelijk heb ik haar trots gemaakt”, aldus de arbiter voor de camera’s van de NOS.

Shukrula geeft eerlijk toe dat ze vrijdag een bepaalde druk voelde. “Je wil het goed doen, enerzijds voor mijn eigen carrière en anderzijds om de KNVB trots te maken en ook om aan alle vrouwen en mannen te laten zien dat vrouwen ook op dit niveau actief kunnen zijn.”

Vijftien jaar werkte Shukrula toe naar dit debuut. Toch was de druk er snel vanaf bij de scheidsrechter. “Gelijk na de start voelde ik me lekker. Het voelde snel als een normale wedstrijd, ik voelde me op mijn gemak.”

Fans van TOP Oss maakten een spandoek voor Shukrula. ‘Shona, een echte keukenkampioen’, doelde het spandoek op de naam van de competitie, de Keuken Kampioen Divisie. Het dikgedrukte woord 'keuken' verwees naar de genderrollen van het traditionele huishouden.

Shukrula kan er wel om lachen, zo zegt zij tegenover NU.nl. “Het is leuk dat mensen hier tijdens de werkweek tijd en energie aan hebben besteed. Ik zie het als een compliment.”

Het spandoek gaat zelfs als souvenir mee naar Alkmaar. “Mijn oom is naar het vak gelopen en heeft gevraagd of hij het spandoek mocht hebben. Mooi toch?”