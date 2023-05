Sevilla elimineert Juventus na knappe comeback en is weer Europa League-finalist

Donderdag, 18 mei 2023 om 23:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:13

Sevilla staat andermaal in de finale van de Europa League. De Spanjaarden, die het Europese toernooi reeds zes keer op hun naam schreven, wonnen donderdagavond in de returnwedstrijd in de halve finale met 2-1 van Juventus, na een 0-1 achterstand. Erik Lamela was in de vijfde minuut van de verlenging de grote held van Sevilla. Juventus kwam via supersub Dusan Vlahovic nog wel op voorsprong, maar ziet de finaleplaats dus in raak opgaan. Voor Sevilla wacht in de eindstrijd in de Puskás Aréna in Boedapest op 31 mei een confrontatie met AS Roma, dat in de andere halve finale afrekende met Bayer Leverkusen.

Bij Sevilla waren er tegen Juventus maar liefst acht wijzigingen ten opzichte van de 0-3 overwinning op Real Valladolid van afgelopen weekeinde. Loïc Badé, Ivan Rakitic en Óliver Torres waren de enige spelers die hun basisplek behielden. Yassine Bounou keerde terug op doel en naast Badé begonnen Jesús Navas, Nemanja Gudelj en Marcos Acuña in de verdediging. Rakitic kreeg op het middenveld assistentie van Fernando. Torres moest voorin voor gevaar zorgen, samen met Lucas Ocampos, Bryan Gil en Younes En-Nesyri.

Aan de kant van Juventus waren er vijf wijzigingen in vergelijking met de 2-0 overwinning op Cremonese van zondag. Doelman Wojciech Szczesny keerde terug onder de lat en de verdediging werd gevormd door Federico Gatti, Bremer en Danilo. Trainer Massimiliano Allegri koos voor een vijfmansmiddenveld: Juan Cuadrado, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot en Samuel Iling Junior. Ángel Di María begon kort achter diepste spits Moise Kean. Federico Chiesa, Vlahovic, Leandro Paredes en Mattia Perin werden naar de bank verwezen. Paul Pogba ontbrak in de wedstrijdselectie wegens blessureleed.

?? ???????????? ???????????? ?? Dušan Vlahovic scoort binnen één minuut met een heerlijk stiftje! ??#sevjuv pic.twitter.com/bfg0GJCFYq — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2023

Gatti, vorige week nog verantwoordelijk voor de 1-1 in blessuretijd, had Juventus na een kwartier de perfecte start kunnen bezorgen. De alerte Bounou wist zijn inzet echter uit de benedenhoek te ranselen. Aan de andere kant hield Szczesny Lucas Ocampos van scoren af met een fraaie redding. Het spel golfde redelijk op en neer voor rust en voor beide doelen ontstonden dan ook kansen. Di María en Kean waren niet in staat om Juventus op voorsprong te brengen en namens Sevilla verzuimde Ocampos om de openingstreffer te produceren. Kort voor het rustsignaal haakte Fagioli geblesseerd af en moest Paredes hem vervangen.

Ook in de tweede helft gaven beide halvefinalisten elkaar weinig toe. Juventus probeerde het via Rabiot en Sevilla stichtte gevaar met inzetten van onder meer Gil, Badé en Rakitic. Na ruim een uur spelen loste Vlahovic Kean af en dat bleek een gouden greep van Allegri. De invaller tekende een minuut na zijn entree met een bekeken stift over Bounou voor de 0-1 van Juventus. Grote vreugde bij de Italianen, al was de euforie van korte duur. De ingevallen Suso knalde de bal van buiten de zestien in de linkerbovenhoek: 1-1. Sevilla kreeg de geest en ging op jacht naar de winnende treffer in de reguliere speeltijd. Die kwam er niet, ondanks goede kansen voor Suso en Rakitic. De verlenging van dertig minuten moest uitkomst bieden in Sevilla.

De thuisspelende ploeg nam in de verlenging al na vijf minuten de leiding. Lamela wist in het strafschopgebied met raad met een voorzet van Gil en de rake kopbal van de Argentijnse middenvelder bracht Sevilla op een 2-1 voorsprong. Het was daarna ongemeen spannend, vooral omdat Vlahovic voor het nodige gevaar zorgde namens Juventus. Bij de bezoekers kwam Arek Milik nog binnen de lijnen voor de moegestreden Cuadrado. Met nog vijf minuten op de klok kreeg Acuña zijn tweede gele kaart van Dannye Makkelie en moest Sevilla verder met tien spelers. In de resterende minuten bleef de gelijkmaker van Juventus echter uit, waardoor opnieuw Europees succes lonkt voor de Spaanse ploeg.