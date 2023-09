Schotten nauwelijks onder de indruk van Feyenoord: ‘Stelde teleur’

Woensdag, 20 september 2023 om 08:57 • Laatste update: 08:59

In Schotland is men niet onder de indruk geraakt van het optreden van Feyenoord in de Champions League tegen Celtic. Dinsdagavond waren de Rotterdammers in de eigen Kuip met 2-0 te sterk door doelpunten van Calvin Stengs en Alireza Jahanbakhsh. Kantelpunt in de wedstrijd waren twee rode karten voor de bezoekers in een tijdsbestek van vijf minuten, wat maakt dat de Schotten met enigszins opgeheven hoofd terugkijken.

"Op dit niveau zijn de marges klein. Het gaat erom dat je je kansen afmaakt", concludeert Aiden McGeady namens de BBC. "Celtic deed dat niet, en voor de rode kaarten vond ik dat Feyenoord dat ook niet deed. Celtic kan hier positieve dingen uithalen, maar voor veel van de nieuwe spelers valt er nog een hoop te leren. Feyenoord stelde me wat teleur als je kijkt hoe er over hen gesproken werd."

De ploeg van trainer Arne Slot walste in de laatste wedstrijden in de Eredivisie over Almere City, FC Utrecht en sc Heerenveen heen. "Om in Rotterdam wat te halen, moeten alle Celtic-spelers op hun best zijn. In plaats daarvan stonden er twee voortijdig onder de douche", valt te lezen in de Glasgow Times. "Ze mogen dan nieuwe spelers hebben, maar ze zijn nog altijd kampioen zichzelf in de voet schieten. Het frustrerende is dat ze met elf tegen elf geen moment overklast werden."

De Daily Record stelt dat Feyenoord teleurgesteld is dat de score niet hoger is uitgevallen. Doelpunten van Lutsharel Geertruida en Ondrej Lingr werden afgekeurd. "Hoewel het nachtmerriescenario niet helemaal werd bereikt, had het veel erger kunnen zijn als de VAR niet had ingegrepen", luidt het oordeel. "De Rotterdammers moeten genoegen nemen met doelpunten van Calvin Stengs en Alireza Jahanbakhsh in plaats van een overtuigende score neer te zetten."