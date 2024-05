Schandalige taferelen in Tsjechië: fans op het veld op de vuist na bekerfinale

Bij de Tsjechische bekerfinale is het woensdagavond na afloop tot ongeregeldheden gekomen. Supporters van Viktoria Plzen en Sparta Praag (1-2) gingen na het laatste fluitsignaal het veld op om de confrontatie met elkaar aan te gaan.

De Tsjechische bekerfinale werd een spannend schouwspel. Sparta kwam tien minuten voor tijd op voorsprong door een eigen goal van Sampson Dweh, maar zag dat Plzen de stand in de slotfase gelijk trok. Tomas Chory leek een verlenging af te dwingen.

Sparta Prag, Viktoria Plzen'i yenerek Çekya Kupasi sampiyonu oldu. Maç sonu Plzen taraftarlari sahaya girdi ve büyük olaylar yasandi. pic.twitter.com/riAaAjd3uS — FutbolArena (@futbolarena) May 22, 2024

In de blessuretijd van het duel was het echter Sparta Praag dat nog eenmaal aanzette en via Veljko Birmancevic aan het langste eind trok. De middenvelder schoot in minuut 91 raak na een klutssituatie in de vijandelijke zestien.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

22.05.2024????Cup final, Plzen - Sparta Praha, after match Plzen attack on the pitch Sparta (Sparta on floor) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/omhRGD6mFE — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 22, 2024

Toen niet veel later het laatste fluitsignaal klonk, wisten de fans van Viktoria Plzen hun woede niet in bedwang te houden. Enkele honderden fans betraden het veld om de confrontatie aan te gaan met de supporters van Sparta Praag.

Op beelden op internet is te zien hoe gemaskerde mannen naar de overkant van het veld rennen om te provoceren. Spelers proberen de menigte tot kalmte te manen, maar slagen daar slechts gedeeltelijk in.

Uiteindelijk lukt het de oproerpolitie om beide supportersgroepen uit elkaar te drijven. Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt.

Voor Sparta Praag betekende het de achtste bekerwinst in de clubgeschiedenis. De laatste keer dat de club de beker won was in 2019/20.

Analisten bekogeld

Ook de Tsjechische analisten kwamen niet ongeschonden uit de strijd. Zij kregen een stoel naar hun hoofd geslingerd, zo is te zien op beelden. Terwijl zij langs de kant van het veld verslag doen vanachter een desk, worden ze bekogeld.

22/05/2024 Czech Cup Final???? Viktoria Plzen - Sparta Praha pic.twitter.com/qvmNyMXD0J — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) May 22, 2024

