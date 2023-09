Schandaal in Rusland: Promes probeert (op beeld) politieagent om te kopen

Maandag, 25 september 2023 om 19:06 • Laatste update: 19:37

Quincy Promes is in Rusland betrokken geraakt bij een schandaal. De 31-jarige aanvaller van Spartak Moskou stapte een jaar geleden woedend een politiebureau in Moskou binnen en bood de aanwezige politieagenten steekpenningen aan om vrienden van hem vrij te krijgen. Dat meldt het Russische Mash, dat daarvan ook beelden toont.

Promes kwam naar het politiebureau toen hij hoorde dat zijn vrienden waren aangehouden op verdenking van drugsgebruik. In Rusland geldt een zero-tolerancebeleid voor drugs. Er staan jarenlange celstraffen op bezit en zelfs levenslang op handel daarin. Promes eiste dat zijn vrienden werden vrijgelaten, maar toen dat verzoek niet direct gehonoreerd werd, barstte de voormalig Ajacied in woede uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens bood Promes de politie zelfs geld in ruil voor de vrijlating van zijn vrienden. De vijftigvoudig Oranje-international maakte daarbij intimiderende handgebaren naar de handhavers. Het zou niet zijn gekomen tot een daadwerkelijke betaling van steekpenningen, zo meldt Mash. Niet snel na het incident zouden de vrienden van Promes zijn vrijgelaten.

Mogelijk wordt Promes strafrechtelijk vervolgd voor poging tot omkoping. Spartak Moskou laat in een reactie weten dat de aanvaller in de ogen van de club 'niets illegaals' heeft gedaan. Promes werd in juni in Nederland veroordeeld tot een celstraf voor achttien maanden voor het neersteken van zijn neef op een bedrijfsfeest in Abcoude. De buitenspeler is in beroep gegaan.