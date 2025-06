SC Heerenveen vindt opvolger van Mats Köhlert en deelt driejarig contract uit

SC Heerenveen is erin geslaagd een nieuwe linksback aan te trekken. De Friezen maken via de officiële kanalen wereldkundig dat Vasilios Zagaritis zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract, met de optie voor een extra seizoen.

Dat Heerenveen is uitgekomen bij Zagaritis, mag geen verrassing heten. De 24-jarige Griek werd vorig jaar door technisch manager Johan Hansma naar Almere City gehaald. Hansma is inmiddels werkzaam bij Heerenveen.

De Friezen zullen gezien het tot medio 2026 lopende contract van Zagaritis een transfersom moeten betalen. Volgens de Leeuwarder Courant zijn Almere en Heerenveen akkoord gegaan met een som van 'enkele tonnen'.

Met de komst van Zagaritis hebben de Friezen de vervanger van Mats Köhlert binnen. De Duitse was na afloop van het vorige seizoen transfervrij en opteerde voor een overstap naar de Deense topclub Brøndby IF.

“Toen ik bij sc Heerenveen kwam, werd al snel duidelijk dat Zaga hier ook hoog op de scoutinglijstjes stond", vertelt Hansma in een eerste reactie op de clubwebsite. "Ik denk dat hij met zijn kwaliteiten een waardevolle aanvulling is voor de selectie."

"Zaga is een speler met lef, die graag zijn defensieve duels aangaat. Daarnaast heeft hij ook aanvallende intenties in zijn spel. We zijn erg blij dat hij binnenkort bij ons aansluit.”

Zagaritis is de tweede zomeraanwinst van Heerenveen, dat er eerder in slaagde Maas Willemsen transfervrij over te nemen van De Graafschap. De 22-jarige centrale verdediger tekende een contract tot medio 2029.