Feyenoord-speler kondigt zijn vertrek aan: 'Hoop dat jullie mij begrijpen en het me gunnen'

De transfer van Quilindschy Hartman naar Burnley moet nog officieel bevestigd worden, maar de 23-jarige Feyenoorder heeft via Instagram alvast afscheid genomen van de supporters. De linksback hoopt dat de fans zijn keuze begrijpen om zijn droom achterna te gaan: spelen in de Premier League.

“Beste Feyenoorders, met pijn in mijn hart moet ik jullie vertellen dat de tijd is gekomen om een nieuwe stap te maken in mijn leven en carrière. Na twaalf jaar in de jeugdopleiding en drie jaar in het eerste elftal, is het nu tijd om mijn droom achterna te gaan: spelen in de Premier League”, begint Hartman.

“Ik ben alle Feyenoorders heel erg dankbaar voor alle liefde en steun die ik heb gevoeld, vanaf mijn debuut tegen RKC tot en met mijn laatste wedstrijd tegen RKC. We hebben samen supermooie momenten meegemaakt, met voor mij als hoogtepunt het kampioenschap. Dat zijn momenten die ik mijn hele leven zal meedragen in mijn hart en geheugen.”

De linkspoot wil alle trainers bedanken. “Vanaf de Onder 10 tot en met het eerste elftal, voor alle moeite en tijd die ze in mij hebben gestoken. In het bijzonder wil ik Arne Slot en Sipke Hulshoff bedanken, voor de kans die ze mij hebben gegeven om door te breken in het eerste. Door hen ben ik de speler die ik vandaag de dag ben.”

“Ik ga iedereen vreselijk missen en hoop oprecht dat jullie mij begrijpen en het me gunnen om mijn droom achterna te gaan. Feyenoord zit voor altijd in mijn hart en ik gun alle Kameraden het allerbeste in de toekomst. Hopelijk zie ik jullie nog terug. Liefs, Q.”