Uitslag ‘geheim duel’ tussen Zwitserse nationale vrouwenploeg en jongenselftal Onder 15 lekt uit

De uitslag van het ‘geheime duel’ tussen het vrouwenelftal van Zwitserland en het Onder 15 elftal van Luzern is uitgelekt. De Zwitserse bond wilde de oefenwedstrijd van enkele dagen voor het EK voor vrouwen achter gesloten deuren houden, maar er zijn toch beelden gelekt. En de uitslag.

De bond wilde de uitslag ‘geheim’ houden, volgens TeleZüri ‘uit angst voor vervelende opmerkingen’. In gesprek met het medium blue Sport zegt een lid van de Zwitserse bond (SFV) dat de uitslag niet geheim is gehouden uit angst.

TeleZüri onthulde kort na de wedstrijd beelden van de nationale vrouwenploeg tegen de tieners van Luzern. Ook enkele spelers van Luzern deelden beelden op social media. De Onder 15-ploeg was met 1-7 veel te sterk voor de vrouwen.

Sven Micossé, perschef van de nationale ploeg, legt uit waarom het duel dan wel besloten bleef. “In de aanloop naar toernooien komt het vaker voor dat we trainingspotjes spelen. Het was geen officiële wedstrijd, dus we hoeven niets bekend te maken over de uitslag.”

“Het is niet ongebruikelijk in het vrouwenvoetbal om tegen juniorenteams te spelen. Het doel was om een zekere mate van uitdaging in de training te brengen”, vervolgt de perschef.

“In deze fase van de voorbereiding lag de nadruk op het fysieke aspect. Ongeacht de uitslag komen dit soort oefenwedstrijden qua intensiteit en het aantal gelopen kilometers in de buurt van onze prestaties in interlands”, aldus Micossé.

Het EK voor vrouwen gaat van start op 2 juli. De Oranje Leeuwinnen komen op 5 juli voor het eerst in actie in Groep D tegen Wales. De overige tegenstanders zijn Engeland en Frankrijk.