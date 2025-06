Noah Ohio zegt de waarheid in kleedkamer Jong Oranje: ‘Ik liep net naar binnen en zei...’

Noah Ohio baalt enorm van de uitschakeling van Jong Oranje in de halve finale van het EK Onder 21, zo maakt hij duidelijk voor de camera van Ziggo Sport. In een realistisch interview na de 2-1 nederlaag tegen Engeland vertelt hij duidelijk dat ‘dit’ niet had mogen gebeuren. Harvey Elliott was tweemaal trefzeker, en zeker bij het tweede doelpunt kreeg de aanvaller alle tijd om uit te halen.

“De eerste twintig minuten was het voor ons echt overleven”, zo blikt Ohio terug op de wedstrijd. “We hebben het vooral aan Robin Roefs te danken dat het 0-0 bleef. Zijn reddingen waren echt top. Wij hebben ook wel momenten gehad met Luciano Valente, die ons aanvallend hielp.”

“In de tweede helft hebben we geknokt, maar als je de 2-1 zo kort voor tijd incasseert... Dat maakt het nog pijnlijker. Maar als je twee minuten voor tijd zo’n speler (Elliott, red.) zóveel ruimte geeft, dan moet je als team heel erg balen.”

“Dit doet echt pijn en dat heb ik binnen net ook gezegd”, vervolgt Ohio. “Dit gaat pijn doen. Want als je die jongen zóveel ruimte geeft in de zestien, dan is het sowieso een doelpunt. Maar we hebben gevochten.”

“Hij kreeg heel veel tijd. En dat kunnen wij echt niet maken. Als we alles hebben gegeven in die wedstrijd, en dan kan je dit niet op deze manier weggeven. We kunnen niet zo’n goal tegen krijgen. We gaan ervan balen, maar het is nu te laat.”

“We hebben wel gestreden als leeuwen en alle boys kunnen trots zijn op elkaar. Deze gaat alleen wel een beetje pijn doen. Elliott draaide goed weg en toen was het plotseling open bij ons in het midden. Ik snapte niet wat er gebeurde, want het hele doel lag open en hij kon gewoon nog een koffietje drinken.”

De spits van Jong Oranje en FC Utrecht is wel trots op zijn ploeg. “Ondanks de schorsingen en blessures hebben we het goed ingevuld. We zijn een hecht team, al twee jaar. We horen bij de beste vier teams van Europa, alleen jammer dat we het toernooi niet hebben kunnen winnen.”