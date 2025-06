Eén club wordt concreet en is bereid om record te verbreken voor Alexander Isak

Newcastle United is van plan om het contract van Alexander Isak open te breken en te verlengen, zo weet het gerenommeerde Engelse The Times te melden. De club wil van de Zweed de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis maken.

Isak heeft nog een contract tot medio 2028 bij Newcastle, maar de club wil hem alsnog graag verlengen. Liverpool, Arsenal en FC Barcelona zien in de voormalig Willem II’er de ideale aanvalsleider.

Newcastle is bereid om Isak een salaris aan te bieden van meer dan 175.000 euro per week. Dat komt neer op een jaarsalaris van 9 miljoen euro. Mocht de 25-jarige spits tekenen, wordt hij de bestbetaalde speler uit de geschiedenis van de club.

Veel meer dan dat kan Newcastle vanwege de regels voor duurzaamheid en winstgeving niet bieden. De club hoopt Isak te kunnen overtuigen met Champions League-voetbal.

Met name Liverpool aast volgens The Times op een handtekening van de spits. In Engeland ging er vanuit dat de ploeg van Arne Slot geen geld meer had om uit te geven na de transfers van Florian Wirtz (150 miljoen euro), Jeremie Frimpong (35 miljoen euro) en Milos Kerkez (47 miljoen euro), maar niets is minder waar.

Volgens The Times is er genoeg geld beschikbaar om een monsterbod te doen op Isak, zeker als Darwin Nuñez verkocht wordt aan Napoli, dat een bod heeft gedaan van 43 miljoen euro.

Isak was vorig seizoen een van de absolute uitblinkers van the Magpies. De club kwalificeerde zich dankzij de 23 doelpunten en 6 assists van de Zweed voor de Champions League.