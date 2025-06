Chauffeur Johan Derksen onthult: ‘Hij zit onderweg naar Hilversum altijd naast me en dan…’

Johan Derksen wordt al jaar en dag rondgereden door zijn privéchauffeur Alexandra Jolanda, die onder de naam AJ Plug ook als zangeres optreedt. In gesprek met De Telegraaf doet ze een boekje open over hun band.

Derksen is samen met René van der Gijp en presentator Wilfred Genee het vaste gezicht van de talkshow Vandaag Inside, het praatprogramma dat elke werkdag wordt uitgezonden op SBS 6.

Vanuit Hilversum wordt de talkshow in een studio opgenomen. Derksen, wonend in het in Drenthe gelegen Grolloo, moet daarom regelmatig ver reizen om bij de uitzending te komen.

De Snor heeft dan ook een privéchauffeur in Jolanda. "Ik heb nu even vakantie, maar medio augustus, als het programma weer van start gaat, rijd ik weer vijf dagen in de week heen en weer tussen Grolloo en Hilversum", zegt ze tegen De Telegraaf.

"Dat is zo’n 365 kilometer per dag", weet ze. De opiniemakers van Vandaag Inside omschrijft ze als 'intens' en 'vooral vriendelijk'. "Johan zit altijd naast me en onderweg naar Hilversum valt hij na een paar kilometer meestal in slaap", onthult ze.

"Op de terugweg luisteren we samen naar zijn digitale themakanaal op Radio 10, waar hij hits uit de jaren zestig en zeventig laat horen", doet ze de verdere anekdote uit de doeken.

"Over de tv-uitzending hebben we het eigenlijk nooit. Praten om te praten, daar doen we niet aan. Soms zwijgen we de hele weg. Dat vind ik ook wel prettig", besluit ze.