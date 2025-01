sc Heerenveen presenteert spits die Robin van Persie van doelpunten moet voorzien

Milos Lukovic is de nieuwe spits van sc Heerenveen, zo laat de Friese club weten via de officiële kanalen. De negentienjarige spits van Jong Servië wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van RC Strasbourg.

Daarmee heeft Robin van Persie zijn gewenste extra spits binnen. Algemeen directeur Ferry de Haan reageert via de clubwebsite op de komst van Lukovic.

“Met zijn scorend vermogen en de intensiteit waarmee hij speelt is Milos een zeer welkome aanvulling voor ons team. Hij heeft bij FK IMT bewezen een zeer doelgerichte spits te zijn”, aldus De Haan.

De Haan geeft toe dat een extra aanvaller nodig was. “Zijn komst geeft ons voorin meer mogelijkheden. We wensen Milos dan ook veel succes bij onze club.”

Van Persie maakte tot dusver gebruik van drie spitsen bij Heerenveen, maar geen van allen wist echt te overtuigen. Daniel Karlsbakk (21) mag vertrekken en geniet volgens Voetbal International belangstelling vanuit Scandinavië.

Wat Heerenveen van plan is met Ion Nicolaescu (26) en Dimitris Rallis (19) is vooralsnog onbekend. Lukovic wordt gehuurd zonder optie tot koop, waardoor hij slechts een tijdelijke oplossing vormt voor Van Persie.

Een jaar geleden betaalde Strasbourg liefst 4,7 miljoen euro voor Lukovic, die in de Ligue 1 nog niet wist te overtuigen. De Serviër kwam pas elf minuten in actie namens Strasbourg, verdeeld over twee optredens. Tussendoor werd hij uitgeleend aan zijn oude club FK IMT.